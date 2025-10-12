„Această credință, cu care vin smeriții și umilii pelerini și credincioși la Sfânta Parascheva, lucrează și este vie”

În cea de‑a patra zi a manifestărilor prilejuite de hramul Ocrotitoarei Moldovei, sâmbătă, 11 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Catedrala a fost neîncăpătoare și sâmbătă dimineața, sute de oameni, pelerini și ieșeni, au poposit pentru câteva clipe de tihnă duhovnicească la slujba arhierească săvârșită de PS Părinte Teofil Trotușanul, dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi din Eparhia Romanului, dar și din Protopopiatul Piatra-Neamț.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de membrii Corului Aletheia, condus de conf. dr. Dorina Comănescu.

„După plecarea ei din lumea aceasta și înălțarea la Ceruri, Cuvioasa Parascheva a continuat să dea mărturie despre puterea credinței. Ori de câte ori cineva a chemat‑o în rugăciuni, și‑a făcut simțită prezența. Iată cum însăși Moldova cea credincioasă, binecredinciosul popor al lui Dumnezeu din Moldova, dar și din toată România, aleargă de sute de ani la racla sfintelor sale moaște, cerându‑i ajutorul, iar Sfânta Parascheva nu întârzie să dea mărturie că ea are, cu adevărat, trecere în fața lui Dumnezeu și mai ales că această credință cu care vin smeriții și umilii pelerini și credincioși, de la o margine la alta a țării, lucrează și este vie pentru că Dumnezeu este nemincinos și cu adevărat atotputernic. Este mărturia credinței, a sfințeniei și a puterii sfintelor moaște”.