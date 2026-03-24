Acțiune ecologică și crosul pentru viață în Eparhia Craiovei

Arhiepiscopia Craiovei, prin Sectorul de tineret și catehizare, în parteneriat cu mai multe instituții locale și asociații, a organizat în zilele de 20 și 21 martie acțiunea de împădurire „Plantează un copac în memoria copiilor care nu au avut șansa să se nască” și Crosul pentru viață „Alergăm pentru darul neprețuit al vieții”, informează mitropoliaolteniei.ro.

Acțiunea de împădurire s a desfășurat vineri, 20 martie, în proximitatea Mănăstirii Maglavit, județul Dolj, reunind aproximativ 300 de tineri, copii, părinți și cadre didactice. Parteneri la acest eveniment au fost Ocolul Silvic al Arhiepiscopiei Craiovei, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Protoieria Băilești, ASCOR Craiova și ATOR Craiova. La această activitate au participat elevi și profesori de la Liceul „Mihai Viteazul” Băilești, Școala Gimnazială Băilești, Școala Gimnazială „Tudor Segărceanu” Goicea Mică, Școala Gimnazială nr. 1 Moțăței, Școala Gimnazială „Barbu Ionescu” Urzicuța, Liceul Teoretic „Gheorghe Vasilichi” Cetate, Școala Gimnazială Galicea Mare, Școala Gimnazială Maglavit, Școala Gimnazială Măceșu de Sus, Școala Gimnazială „Sfântul Dumitru” Măceșu de Sus, dar și preoți și credincioși de la parohiile din zonă. Participanții au plantat 1.600 de puieți. Programul a cuprins și o drumeție către Mănăstirea Maglavit și o agapă frățească.

Manifestările au continuat sâmbătă, 21 martie, în Parcul Tineretului din Craiova, unde a avut loc Crosul pentru viață. Partenerii evenimentului au fost Direcția Județeană pentru Sport Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația „Vasiliada”, Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul”, ASCOR Craiova și ATOR Craiova.

Evenimentul, care a atras aproximativ 100 de participanți, a inclus mai multe curse adaptate diferitelor categorii de vârstă. Cursa Familiei, de aproximativ 400 de metri, a fost destinată părinților și copiilor, Cursa Copiilor, de aproximativ 700 de metri, a fost adresată elevilor claselor V-VIII, iar Cursa Open, de aproximativ 1.200 de metri, a fost adresată adolescenților, tinerilor și adulților.