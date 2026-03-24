O nouă întâlnire a proiectului „Teologia - știință spre folosul aproapelui”

Capela „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1, din București, a găzduit marți, 24 martie, cea de‑a treia sesiune a proiectului „Teologia - știință spre folosul aproapelui”, la care au participat preoți de caritate din Protopopiatul Sector 1 Capitală. Proiectul este realizat de Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea Liturghiei Darurilor înainte sfințite de către părintele Alin Gabriel Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, împreună cu părintele Ștefan Sava, slujitor al capelei, precum și alți clerici.

În continuare, părintele Tudor Peiu, slujitor la paraclisul Spitalului clinic de urgență pentru copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală, a susținut referatul: „Educația copiilor în familie de preoți”.

„Ca preot de spital, adesea am întâlnit mame tinere care vin cu copii, fapt ce arată că există o viață trupească începută de la vârste fragede, prematur pentru aceste vremuri tulburi. În trecut, fetele erau considerate, încă de la vârste tinere, pregătite pentru viața de familie. Cel mai bun exemplu este însăși Maica Domnului, care, la vârsta de 15 ani, a fost dată în grija Dreptului Iosif, fiind aleasă să poarte în pântece pe Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce odinioară se împlinea din ascultare, astăzi se întâmplă adesea din neascultare, când un copil își ia viața în propriile mâini, chiar și în cazul copiilor de preoți. […] Unul dintre motivele pentru care se întâmplă aceste lucruri este presiunea exercitată de anturaj, copiii de preoți dorindu‑și adesea să fie «ca ceilalți», pentru că, în mediul școlar, dacă sunt percepuți ca fiind diferiți, pot fi ironizați sau marginalizați”, a spus părintele Tudor Peiu.

De asemenea, părintele lect. dr. univ. Aurel Mihai a susținut referatul intitulat: „Acrivie și iconomie în slujirea preotului de caritate: provocări și soluții pastorale”. „Lucrarea de față își propune să analizeze, dintr‑o perspectivă pastoral‑misionară, slujirea preotului de caritate în spital, acolo unde apropierea de moarte deschide un spațiu unic de reflecție, transformare și întâlnire cu Dumnezeu. […] Spitalul devine astfel nu doar un spațiu al tratamentului medical, ci și un loc al întâlnirii esențiale dintre suferință și har, dintre timpul biologic care se stinge și timpul mântuirii care se deschide. În acest loc, în care fiecare clipă poate deveni prilej de pocăință, de iertare sau de pregătire pentru trecerea în Împărăția lui Dumnezeu, slujirea preotului capătă o profunzime aparte. […] Trebuie să înțelegem că preotul de caritate nu este un marginal al sistemului medical, ci o verigă vitală în lanțul vindecării totale a omului, în care trupul și sufletul trebuie îngrijite împreună”, a spus părintele lector.

La final, părintele Alin Gabriel Nica a subliniat importanța și necesitatea cercurilor pastorale ale preoților de caritate: „Aceste întâlniri reprezintă un bun prilej de a aborda teme teologice de actualitate. […] Cele două referate prezentate astăzi sunt de mare interes pentru preoții de caritate, pentru că reflectă provocări reale cu care ne confruntăm atât în viața de familie, cât și în activitatea pastorală de zi cu zi”.

Următoarea întâlnire a proiectului „Teologie - știință spre folosul slujirii aproapelui” va avea loc în data de 31 martie 2026, la paraclisul Fundației „Sfânta Tecla” din Capitală, și va reuni clericii de caritate din județul Prahova.