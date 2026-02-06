Activitatea Episcopiei Sălajului în anul 2025, analizată în cadrul Adunării eparhiale

Membrii Adunării eparhiale a Episcopiei Sălajului s‑au întrunit în ședința anuală de lucru, desfășurată sub președinția Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Întâlnirea a marcat încheierea mandatului de patru ani al actualilor membri ai Adunării eparhiale.

În Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău, a fost săvârșită slujba de Te Deum de un sobor de preoți, în prezența membrilor Adunării eparhiale și a invitaților. Lucrările ședinței Adunării eparhiale, care a avut loc la 31 ianuarie, au început cu mesajul de bun venit rostit de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în care ierarhul a subliniat importanța activității Bisericii în viața comunității și rolul Adunării eparhiale ca expresie a conlucrării dintre cler și mireni.

A fost prezentată activitatea Episcopiei Sălajului pentru anul 2025, pe baza rapoartelor principalelor sectoare de activitate, iar pentru anul 2026 au fost anunțate mai multe proiecte, între care începerea lucrărilor de consolidare și renovare a clădirii care găzduiește structura Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” a Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău, inaugurarea Centrului „Orthocaffé” dedicat tinerilor, construirea unui centru de tineret, deschiderea unui centru de zi pentru copii cu dizabilități, înființarea unei brutării eparhiale și fondarea Societății Femeilor Ortodoxe.

Au luat cuvântul reprezentanți ai autorităților județene și locale, iar la finalul întrunirii, rapoartele prezentate, proiectul de buget și propunerile de activități și proiecte pentru anul 2026 au fost supuse votului și aprobate.

În încheiere, ierarhul a mulțumit membrilor Adunării eparhiale și invitaților pentru implicarea și sprijinul oferit în viața eparhiei, adresând un cuvânt de recunoștință deosebită și celor care și‑au încheiat mandatul în cadrul Adunării eparhiale.