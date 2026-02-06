Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Activitatea Episcopiei Sălajului în anul 2025, analizată în cadrul Adunării eparhiale

Activitatea Episcopiei Sălajului în anul 2025, analizată în cadrul Adunării eparhiale

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Ionuţ Chifa - 06 Feb 2026

Membrii Adunării eparhiale a Episcopiei Sălajului s‑au întrunit în ședința anuală de lucru, desfășurată sub președinția Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Întâlnirea a marcat încheierea mandatului de patru ani al actualilor membri ai Adunării eparhiale.

În Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău, a fost săvârșită slujba de Te Deum de un sobor de preoți, în prezența membrilor Adunării eparhiale și a invitaților. Lucrările ședinței Adunării eparhiale, care a avut loc la 31 ianuarie, au început cu mesajul de bun venit rostit de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în care ierarhul a subliniat importanța activității Bisericii în viața comunității și rolul Adunării eparhiale ca expresie a conlucrării dintre cler și mireni.

A fost prezentată activitatea Episcopiei Sălajului pentru anul 2025, pe baza rapoartelor principalelor sectoare de activitate, iar pentru anul 2026 au fost anunțate mai multe proiecte, între care începerea lucrărilor de consolidare și renovare a clădirii care găzduiește structura Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” a Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău, inaugurarea Centrului „Orthocaffé” dedicat tinerilor, construirea unui centru de tineret, deschiderea unui centru de zi pentru copii cu dizabilități, înființarea unei brutării eparhiale și fondarea Societății Femeilor Ortodoxe.

Au luat cuvântul reprezentanți ai autorităților județene și locale, iar la finalul întrunirii, rapoartele prezentate, proiectul de buget și propunerile de activități și proiecte pentru anul 2026 au fost supuse votului și aprobate.

În încheiere, ierarhul a mulțumit membrilor Adunării eparhiale și invitaților pentru implicarea și sprijinul oferit în viața eparhiei, adresând un cuvânt de recunoștință deosebită și celor care și‑au încheiat mandatul în cadrul Adunării eparhiale.

 

