Activități cu tinerii la parohii brăilene

Data: 13 August 2025

Mai mulți elevi din cadrul Parohiei Roșiori, județul Brăila, au luat parte luni, 11 august, la programul eparhial „Vacanța din pridvorul Bisericii”, derulat pe parcursul verii în Arhiepiscopia Dunării de Jos. Aceștia au participat la diferite activități creative și recreative. La ora prânzului, copiii au primit din partea credincioșilor pizza, gogoși și suc. După‑amiaza a continuat cu jocuri ale copilăriei, desfăşurate în curtea bisericii sub îndrumarea voluntarilor. La sfârșitul zilei, toți au participat la Paraclisul Maicii Domnului.

Copii din parohiile Dudescu, Însurăței, Scărlătești, Vultureni și Zăvoaia, județul Brăila, însoțiți de preoții parohi și voluntari, au luat parte la programul eparhial organizat pe parcursul vacanţei de vară. În dimineața zilei de 8 august, preoții, voluntarii și copiii din Cercul misionar nr. 4 al Protoieriei Însurăței au vizitat mai multe obiective culturale și istorice din județele Galați și Brăila. Elevii au legat noi prietenii, iar în drumul spre casă au cântat Paraclisul Maicii Domnului.