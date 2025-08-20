Activități recreative dedicate tinerilor din Eparhia Dunării de Jos

La începutul acestei săptămâni, copii și tineri din mai multe parohii din județul Galați au participat la activități educativ‑recreative desfășurate prin programul eparhial „Vacanța în pridvorul bisericii” al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

În Parohia Brăhășești 2 din județul Galați s‑au desfășurat activități în curtea casei parohiale, dar și în interiorul lăcașului de cult, la care au participat 30 de copii din comunitatea parohială. Veselia și bucuria au întregit atmosfera de vacanță, iar jocurile copilăriei au adus emoție atât celor mici, cât și celor mari. Ziua s‑a încheiat cu o scurtă rugăciune și cu un frumos foc de tabără aprins în curtea primitoare a bisericii.

Și în parohia gălățeană Slobozia Corni, peste 40 de copii au luat parte la programul eparhial. În biserica parohială, împreună cu preotul paroh și mai mulți voluntari, elevii din localitate au citit rugăciunile dimineții și Acatistul Sfinților Brâncoveni, care au fost urmate de cateheza „Mărturisirea credinței”. După lecția de suflet și o gustare de dimineață, atmosfera s‑a transformat într‑un festival al bucuriei, unde voluntarii au adus în actualitate jocurile copilăriei. Copiii au participat apoi la atelierul tematic „Cum mai pot mărturisi credința astăzi?”. După masa de prânz, cei mici s‑au întrecut în dibăcie în cadrul unei activități de tip vânătoare de comori, iar după slujba Vecerniei au participat la o serie de jocuri sportive. În ziua următoare, după Sfânta Liturghie a avut loc premierea copiilor cu cărți și dulciuri.

Totodată, 74 de copii din grupul catehetic al Parohiei Umbrărești 1 din Galați, însoțiți de preotul paroh Ioniță Gheorghiță, au avut bucuria de a participa la o excursie de o zi în județele Buzău, Prahova și Brașov. Itinerarul excursiei a cuprins vizite la mănăstirile Ciolanu, Suzana și Cheia, locuri încărcate de istorie și spiritualitate. Ziua a continuat cu mici popasuri pe drumurile pitorești din județul Prahova, unde cei mici au putut admira piscuri semețe, păduri liniștitoare și apele curate ale râurilor de munte.

De asemenea, copiii au poposit pentru scurt timp la Brașov, unde s‑au bucurat de un moment de odihnă, au servit masa și au luat parte la o activitate de socializare și cunoaștere. În drumul spre casă, excursioniștii au făcut un popas la Mănăstirea Codreanu din județul Bacău. Această experiență de suflet a fost posibilă prin sprijinul câtorva credincioși ai parohiei, ne‑a transmis părintele Rareș Bucur, consilier eparhial.