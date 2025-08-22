Activități religioase și culturale pentru persoanele private de libertate în Prahova

Într‑o perioadă în care credința, cultura și legătura cu comunitatea pot deveni repere pentru vindecare și renaștere interioară, Penitenciarul Ploiești a organizat, în data de 21 august, o activitate spirituală și culturală care face parte din proiectul „TABOR” - Tradiție și Actualitate în Biserica Ortodoxă Română, dedicat reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.

Un grup de persoane private de libertate din regim deschis, aflate la punctul de lucru cu cazare permanentă Florești, au avut ocazia de a păși dincolo de zidurile penitenciarului și a lua parte la o vizită cu dublă semnificație, sufletească și educativă. Mai întâi, deținuții au participat la Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Parohiei Poiana Comarnic din județul Prahova. Slujba a fost săvârșită de părintele Constantin Rădulescu, capelan al capelei Penitenciarului Ploiești, și părintele paroh Marian Văduva. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, părintele Marian Văduva a evidențiat rolul pocăinței în viața creștinului și a arătat că omul trebuie să se împace cu Dumnezeu, cu ceilalți oameni și cu propria conștiință. Totodată, părintele paroh i‑a îndemnat pe participanți să ceară ajutorul lui Dumnezeu pentru a pune început bun în viața lor. La rândul său, preotul de penitenciar Constantin Rădulescu a mulțumit comunității parohiale pentru ospitalitatea cu care au întâmpinat persoanele private de libertate și pentru bucuria slujirii în acest lăcaș aflat în zonă de munte. După Sfânta Liturghie, deținuții au primit din partea bisericii cărți de rugăciune, pachete cu anafură și iconițe, iar la Cantina socială „Sfântul Ioan cel Milostiv” a parohiei au luat o masă caldă alături de însoțitorii lor.

Vizita persoanelor private de libertate a continuat la Schitul Lespezi, martor tăcut al celor mai vechi tradiții creștine din zonă, iar apoi la Muzeul Cinegetic Posada, unde cultura și istoria s‑au împletit pentru a deschide noi orizonturi de cunoaștere. Activitatea s‑a înscris în contextul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și a fost gândită ca o formă de susținere a procesului de reintegrare socială. Prin rugăciune, reflecție și dialog cultural, participanții au putut exersa comportamente care să îi ajute în viitoarea lor întoarcere în comunitate.

„Reintegrarea nu este doar un proces juridic, ci mai ales unul uman. Este nevoie de credință, cultură și sprijin din partea comunității pentru ca oamenii să își poată regăsi drumul. Această vizită a fost o lecție de normalitate, de încredere și de speranță”, a declarat părintele Constantin Rădulescu, coordonatorul activității.

Partenerii implicați au primit cu deschidere acest demers, oferind deținuților un spațiu al reflecției și al reconectării cu valori spirituale și culturale. Prin astfel de activități, Penitenciarul Ploiești își reafirmă misiunea de a privi reintegrarea socială nu doar ca pe o obligație instituțională, ci ca pe un act de solidaritate umană.