Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara

Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 21 August 2025

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, anunță admiterea pentru anul universitar 2025. Programele de studiu disponibile sunt: Licență în Teologie Ortodoxă Pastorală, cu durata de 4 ani și 30 de locuri disponibile (buget și taxă), respectiv Master în Teologie Ortodoxă și Misiune Creștină, cu durata de 2 ani și 25 de locuri disponibile (buget și taxă). Admiterea se desfășoară între 3 și 20 septembrie 2025. Înscrierile online au termen‑limită până la 5 septembrie, ora 23:59, pentru licență, și până la 9 septembrie, ora 10:00, pentru master.

Modalitatea de admitere prevede, la nivel de licență, susținerea unui interviu, a unei probe de aptitudini muzicale și a unei probe scrise tip grilă la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă, iar la nivel de master, susținerea unui interviu.

Pentru înscrierea la studiile de licență și masterat, candidații au nevoie de binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Binecuvântarea se acordă personal la sediul Arhiepiscopiei Timișoarei, pe Bulevardul C.D. Loga nr. 7, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00 și 13:00. Dosarele necesare pot fi depuse direct la Centrul eparhial sau pot fi transmise în format electronic (un singur document .pdf) la adresa invatamant@arhiepiscopiatimisoarei.ro. (Detalii: preot Cristian Păiș – 0764.102.813), cum se arată pe https://mitropolia‑banatului.ro/admitere‑la‑facultatea‑de‑teologie‑din‑timisoara‑2025/.

 

Citeşte mai multe despre:   Universitatea de Vest Timisoara  -   admitere
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri