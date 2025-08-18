În Duminica a 10‑a după Rusalii (a vindecării lunaticului), 17 august, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului,
Adormirea Maicii Domnului la catedrala din Târgoviște
Praznicul Adormirii Maicii Domnului a fost un prilej pentru mulți târgovișteni să participe, vineri, 15 august, la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
În cuvântul său, ierarhul a evocat importanța Maicii Domnului în istoria mântuirii și pentru întreaga lume creștină, arătând că noi, creștinii, atunci când ne rugăm la Sfânta Fecioară Maria, întotdeauna, cu grijă, cu evlavie și cu credință, ne gândim la Mântuitorul Hristos și la rolul pe care ea îl are în mântuirea neamului omenesc, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.
Cultul Maicii Domnului este foarte răspândit atât în Răsărit, cât și în Apus, fiind splendida comoară a Bisericii nedespărțite și semn de comuniune și de apropiere între creștini, supravenerarea ei fiind mărturisită atât de numeroși artiști, prin intermediul unor magnifice opere de artă, cât și de pietatea creștină, a mai explicat ierarhul.