Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Adormirea Maicii Domnului la catedrala din Târgoviște

Adormirea Maicii Domnului la catedrala din Târgoviște

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 18 August 2025

Praznicul Adormirii Maicii Domnului a fost un prilej pentru mulți târgovișteni să participe, vineri, 15 august, la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul său, ierarhul a evocat importanța Maicii Domnului în istoria mântuirii și pentru întreaga lume creștină, arătând că noi, creștinii, atunci când ne rugăm la Sfânta Fecioară Maria, întotdeauna, cu grijă, cu evlavie și cu credință, ne gândim la Mântuitorul Hristos și la rolul pe care ea îl are în mântuirea neamului omenesc, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Cultul Maicii Domnului este foarte răspândit atât în Răsărit, cât și în Apus, fiind splendida comoară a Bisericii nedespărțite și semn de comuniune și de apropiere între creștini, supravenerarea ei fiind mărturisită atât de numeroși artiști, prin intermediul unor magnifice opere de artă, cât și de pietatea creștină, a mai explicat ierarhul.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal  -   Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri