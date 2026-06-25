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Aniversare în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului

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Un articol de: Oana Rusu - 25 Iunie 2026

Cler și credincioși din Episcopia Maramureșului și Sătmarului l‑au sărbătorit în 23 iunie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, pe Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, la împlinirea vârstei de 65 de ani. Ierarhul a aniversat cinci decenii de la intrarea în viața monahală și 10 ani de la alegerea și întronizarea în demnitatea de Episcop titular al eparhiei, conform Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin și Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a citit mesajul de felicitare transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Părintele Mitropolit Andrei a apreciat activitatea Părintelui Episcop Iustin și i‑a dăruit o icoană. Preasfințitul Părinte Iustin a primit o Diplomă de excelență din partea Primăriei Municipiului Baia Mare şi o distincţie din partea Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.

 

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