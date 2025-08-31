Arhiepiscopul de Nairobi, Kenia, a slujit la Catedrala Mitropolitană din Iași

În Duminica a 12-a după Rusalii, 31 august, la Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Makarios, Arhiepiscopul de Nairobi și Exarhul Africii Orientale. Slujirea sa în Capitala Moldovei se încadrează într-un program de vizite și evenimente liturgice care se desfășoară pentru câteva zile în eparhie.

În cuvântul dresat ieșenilor și pelerinilor veniți să se închine la moaștele Sfintei Parascheva, ierarhul a subliniat faptul că Evanghelia Domnului Hristos, care are ca mesaj principal iubirea și nădejdea, se adresează tuturor oamenilor, ca toți să moștenească Împărăția Cerurilor:

„Aș dori să mulțumesc Patriarhiei Române pentru invitația de a mă afla în mijlocul frățiilor voastre și de a sluji această Sfânta Liturghie. După cum a fost deja menționat, eu vin de pe alt continent, din Africa. Până la acest moment, în decursul slujbei, am folosit deja cinci dialecte din limbile africane, iar acest lucru arată cum și care este conținutul și modul în care Evanghelia lui Hristos se răspândește în întreaga lume, cum oamenii din întreaga lume sunt binecuvântați, cum sunt sfințiți, câte suflete din această lume se pot mântui. Evanghelia a fost scrisă pentru a primi această ecumenică și universală dimensiune a mijlocirii și lucrării Sale. Evanghelia este adresată lumii întregi. Este adresată tuturor neamurilor lumii, pentru că Evanghelia are ca mesaj principal nădejdea și iubirea. Dacă vom privi în jurul nostru vom vedea cât de mult umanitatea suferă și câți oameni din această lume se urăsc, nu se recunosc unii pe ceilalți. Dumnezeu ne-a creat pe toți la fel pentru a deveni asemenea Lui. și toți cei care Îl cunosc pe Hristos, care cunosc Evanghelia și o aplică în viața lor, toți aceștia vor fi mântuiți, vor avea succes, bucurie și împliniri în viața lor, iar iubirea și înțelegerea vor exista între oamenii care cunosc Evanghelia, chiar dacă provin din neamuri diferite, tradiții și culturi diferite”.

La finalul slujbei arhierești, IPS Părinte Makarios i-a binecuvântat pe cei prezenți.

Înaltpreasfințitul Makarios (Tillyrides) este Întâistătătorul Arhiepiscopiei de Nairobi și Exarhul Africii Orientale, sub jurisdicția Patriarhiei Alexandriei.

Sub păstorirea sa au fost înființate trei noi episcopii (Nyeri, Kisumu și Eldoret), au fost ridicate școli, centre de sănătate și au fost traduse slujbele ortodoxe în numeroase dialecte africane.

În această perioadă, ierarhul a vizitat mai multe mănăstiri și așezăminte din Arhiepiscopia Iașilor.