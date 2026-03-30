Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a împlinit 72 de ani de viață

În Duminica a 5‑a din Postul Mare, 29 martie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a marcat prin rugăciune împlinirea vârstei de 72 de ani de viață la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, județul Neamț.

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare a fost oficiată la acest moment aniversar la catedrala din Roman de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurați de un sobor de slujitori, din care au făcut parte preoți consilieri și inspectori eparhiali, părinți protopopi, precum și preoți și diaconi ai lăcașului de rugăciune. În atmosfera sobră specifică perioadei liturgice a Postului Mare, au fost înălțate rugăciuni de mulțumire pentru binecuvântarea revărsată de Dumnezeu asupra Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim de‑a lungul celor 72 de ani de viață.

Între reprezentanții autorităților centrale și locale care au participat la această sărbătoare, amintim pe Vasilică Daniel Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț, Ionela‑Cristina Breahnă‑Pravăț, președintele Consiliului Județean Bacău, și Laurențiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman, cărora s‑au alăturat personalități ale vieții culturale, medicale, educaționale și administrative din județele Neamț și Bacău.

Slujirea liturgică a fost urmată de rânduiala Polihroniului, imn liturgic de mulțumire adusă lui Dumnezeu la aniversarea zilei de naștere a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim și pentru binefacerile revărsate asupra clerului și credincioșilor din Eparhia Romanului și Bacăului.

În cuvântul intitulat „Dăruirea ca taină...”, adresat celor prezenți în numele membrilor Administrației eparhiale, părintele arhimandrit Pimen Costea, vicar administrativ, a evidențiat câteva aspecte din viața Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim. Un cuvânt de felicitare a adresat și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

La final, în fața autorităților centrale și locale, a preoților și credincioșilor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a vorbit despre valoarea numelui pe care îl poartă creștinul și despre faptul că faptele noastre trebuie împlinite în libertate: „Dumnezeu ne cheamă pe fiecare pe nume. Și dacă avem un nume și îl altoim pe vița Hristos, atunci orice facem, împlinim în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și când orice lucrare o facem în numele Preasfintei Treimi, atunci Dumnezeu intervine. Intervine concret în istoria ta, în viața ta, în lucrarea ta. Și atunci simți acea sinergie, adică ajutorul de la Dumnezeu care vine prin harul sfințitor și depășește obstacolele urcând din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, în lumină. Și atunci, bineînțeles, te simți liber în fața lui Hristos”.

În finalul cuvântului Său, chiriarhul a vorbit despre drumul vieții omului care trebuie să aibă ca destinație limanul mântuirii: „Așa că am început calea și mergem pe un drum, dar nu orice drum și nu orice cărare merge către limanul mântuirii. Trebuie să știi să alegi cărarea. Acolo unde ajungem, El este calea, viața, adevărul. Și dacă am mers pe calea pe care ne‑a indicat‑o El sau a adaptat‑o forțelor noastre fizice și psihice, atunci, bineînțeles, mergem pe calea mântuirii”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale, dirijat de arhid. Alexandru Tecucianu.