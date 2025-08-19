Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Atelier creativ la o parohie din Bărăgan

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 19 August 2025

Parohia Fierbinți Târg, în parteneriat cu Asociația „Toți pentru bine”, a organizat sâmbătă un nou atelier creativ dedicat copiilor, desfășurat în cadrul Centrului multifuncțional „Sfântul Apostol Andrei”.

„Aceste ateliere au devenit o frumoasă tradiție în parohie, fiind organizate lunar de aproape doi ani, ca o formă de implicare în viața comunității și de sprijin pentru educația prin artă și joc. Tema atelierului a fost pictura cu nisip colorat, o activitate ce a stârnit interesul și imaginația celor mici. Atmosfera a fost plină de culoare, voie bună și entuziasm, copiii reușind să transforme planșe simple în adevărate povești vizuale, viu colorate”, ne‑a transmis preotul paroh Andrei Gabriel Ghiaur.

Evenimentul a fost coordonat de preotul paroh și de Andreea Anghel, director al Asociației „Toți pentru bine”. De asemenea, a participat și Mihaela Tănasă, bibliotecar la Biblioteca comunală Popricani, județul Iași, care a oferit un plus de inspirație și sprijin participanților. În timpul activității, copiii au fost serviți cu înghețată, dulciuri și suc.

 

