Atelier creativ la o parohie din Bărăgan

Data: 19 August 2025

Parohia Fierbinți Târg, în parteneriat cu Asociația „Toți pentru bine”, a organizat sâmbătă un nou atelier creativ dedicat copiilor, desfășurat în cadrul Centrului multifuncțional „Sfântul Apostol Andrei”.

„Aceste ateliere au devenit o frumoasă tradiție în parohie, fiind organizate lunar de aproape doi ani, ca o formă de implicare în viața comunității și de sprijin pentru educația prin artă și joc. Tema atelierului a fost pictura cu nisip colorat, o activitate ce a stârnit interesul și imaginația celor mici. Atmosfera a fost plină de culoare, voie bună și entuziasm, copiii reușind să transforme planșe simple în adevărate povești vizuale, viu colorate”, ne‑a transmis preotul paroh Andrei Gabriel Ghiaur.

Evenimentul a fost coordonat de preotul paroh și de Andreea Anghel, director al Asociației „Toți pentru bine”. De asemenea, a participat și Mihaela Tănasă, bibliotecar la Biblioteca comunală Popricani, județul Iași, care a oferit un plus de inspirație și sprijin participanților. În timpul activității, copiii au fost serviți cu înghețată, dulciuri și suc.