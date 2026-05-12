Atelier de creație și editare la Parohia Andronache din București

Parohia Andronache din sectorul 2 al Capitalei a organizat luni, 11 mai, o activitate inedită. Enoriași de toate vârstele, adolescenți, adulți și voluntari pasionați, au luat parte la un atelier de editare pe Wikipedia în limba română, învățând împreună cum sunt create și îmbogățite articolele care alcătuiesc cea mai mare enciclopedie liberă din lume. În cadrul atelierului găzduit la biblioteca parohială, participanții au aflat cum se creează și se configurează un cont pe Wikipedia, tehnici de editare a articolelor, dar și cum se adaugă surse de încredere. Activitatea a fost organizată de voluntarii Parohiei Andronache și a beneficiat de suport logistic din partea Asociației Young Initiative.

Într‑o atmosferă relaxată, printre cărți și laptopuri, participanții au lucrat împreună pentru a aduce în mediul online informații precise despre comunitatea și despre biserica parohială. Rezultatul acestei activități este acela că, de acum, Biserica „Sfântul Gheroghe”‑Andronache are o pagină dedicată pe site‑ul Wikipedia, loc în care doritorii pot afla informații despre istoricul, arhitectura, pictura, slujitorii, dar și despre alte aspecte ale sfântului lăcaș.