Atelier de joc și discuții pentru copii din Bărăgan

Data: 28 August 2025

Sub forma unui atelier interactiv și captivant, marți, 26 august, beneficiarii proiectului „Clubul de vară” al Protopopiatului Slobozia, județul Ialomița, au fost invitați să intre într‑o atmosferă de joacă și dialog, menită să aducă zâmbete, relaxare și apropiere. Activitatea s‑a desfășurat la sediul Protopopiatului Slobozia, în prezența părintelui protopop Laurențiu Cioranu, care a felicitat copiii pentru participare și implicarea în activitățile proiectului. Pentru început, asistent social Anastasia Pătrașcu a destins atmosfera cu un atelier de colorat și desenat, precum și cu discuții menite să încurajeze copiii să povestească, să împărtășească gânduri și amintiri și să se bucure că sunt împreună.

„Întâlnirea a continuat cu jocuri inedite, interactive și de un real interes pentru copii, sub coordonarea consilierului școlar Loreta Radu. Astfel, folosind o minge, o sfoară, o cutie de bomboane sau un balon, cu mult entuziasm și implicare, doamna le‑a transmis celor mici învățături importante, și anume să fie atenți unii cu ceilalți, să dăruiască, să se respecte reciproc și să înmulțească fapta cea bună. Beneficiarii au lucrat în echipă, au descoperit lucruri noi despre ei înșiși, au socializat și s‑au distrat de minune. Protopopiatul Slobozia le‑a oferit produse de patiserie și răcoritoare, iar profesoara pachete cu dulciuri și fructe”, ne‑a transmis Anastasia Pătrașcu, asistent social al Protopopiatului Slobozia.