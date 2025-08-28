Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Atelier de joc și discuții pentru copii din Bărăgan

Știri
Data: 28 August 2025

Sub forma unui atelier interactiv și captivant, marți, 26 august, beneficiarii proiectului „Clubul de vară” al Protopopiatului Slobozia, județul Ialomița, au fost invitați să intre într‑o atmosferă de joacă și dialog, menită să aducă zâmbete, relaxare și apropiere. Activitatea s‑a desfășurat la sediul Protopopiatului Slobozia, în prezența părintelui protopop Laurențiu Cioranu, care a felicitat copiii pentru participare și implicarea în activitățile proiectului. Pentru început, asistent social Anastasia Pătrașcu a destins atmosfera cu un atelier de colorat și desenat, precum și cu discuții menite să încurajeze copiii să povestească, să împărtășească gânduri și amintiri și să se bucure că sunt împreună.

„Întâlnirea a continuat cu jocuri inedite, interactive și de un real interes pentru copii, sub coordonarea consilierului școlar Loreta Radu. Astfel, folosind o minge, o sfoară, o cutie de bomboane sau un balon, cu mult entuziasm și implicare, doamna le‑a transmis celor mici învățături importante, și anume să fie atenți unii cu ceilalți, să dăruiască, să se respecte reciproc și să înmulțească fapta cea bună. Beneficiarii au lucrat în echipă, au descoperit lucruri noi despre ei înșiși, au socializat și s‑au distrat de minune. Protopopiatul Slobozia le‑a oferit produse de patiserie și răcoritoare, iar profesoara pachete cu dulciuri și fructe”, ne‑a transmis Anastasia Pătrașcu, asistent social al Protopopiatului Slobozia.

 

