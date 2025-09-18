Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Atelier de povești și creație pentru copii și familii la Biserica Banu din Iași

Știri
Un articol de: Silviu Dascălu - 18 Septembrie 2025

Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, în colaborare cu Parohia Banu din Iași, organizează duminică, 21 septembrie 2025, un atelier de povești și creație dedicat copiilor și familiilor. Evenimentul va avea loc între orele 16:00 și 17:30, la Biserica Banu (strada Banu nr. 9, Iași), iar participarea este gratuită.

Atelierul are ca punct de plecare cartea „Ești prețios” de Max Lucado, o poveste cu tâlc adresată atât copiilor, cât și adulților. Mesajul principal al cărții subliniază faptul că fiecare persoană este unică și că adevărata identitate nu se construiește pe etichetele puse de ceilalți, ci pe iubirea Celui care ne‑a creat - iubirea lui Dumnezeu.

Evenimentul face parte din Festivalul Străzii Lăpușneanu, manifestare dedicată comunității ieșene, care transformă orașul într‑o scenă plină de spectacole, expoziții, activități pentru copii și concerte. Atelierul se desfășoară în cadrul proiectului „Creștem cu fiecare poveste”, inclus în Programul de prevenție și informare al Departamentului Pro Vita.

Pentru detalii și înscrieri la telefon: 0753.472.067 - Sorina Topliceanu.

 

