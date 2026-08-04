Binecuvântare arhierească în Parohia Aiud II

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Parohia Aiud II, duminică, 2 august. Comunitatea de aici este păstorită de părintele protopop Ioan Bogdan și de părintele Mihai Ciurtin. La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierodiaconul Nicodim a fost hirotonit ieromonah pe seama Schitului Hăpria, Protopopiatul Alba Iulia.

În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a spus: „Tuturor ni se întâmplă să fim uneori zguduiți de o întâmplare personală, de o încercare personală, de suferința semenilor și de tragediile din lumea aceasta degradată. Toate aceste realități crude pot ajunge până la a slăbi credința, a stinge speranța și a ne împinge în haosul debusolării și al zbuciumului. Însă oricât de grele și mari ar fi frământările, pe marea existenței noastre efemere să nu ne lăsăm deznădăjduiți, ci să privim la Hristos Cel răstignit, încununat cu spini și străpuns de cuie. El zice clar: «Și Eu am suferit»; «Și duhul Meu s‑a întristat»; «În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea»”.