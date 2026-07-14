Binecuvântare arhierească în Parohia Românași, Protopopiatul Zalău

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a binecuvântat lucrările realizate la biserica Parohiei Românași, din Protopopiatul Zalău, și a săvârșit Sfânta Liturghie în mijlocul comunității parohiale, duminică, 12 iulie.

Ierarhul a binecuvântat, mai întâi, lucrările efectuate la sfântul lăcaș, cunoscut drept prima biserică sfințită în județul Sălaj după Marea Unire din 1918. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură despre vindecarea slăbănogului din Capernaum, arătând că Hristos îl eliberează pe om atât de neputința trupească, cât și de singurătate și de povara păcatului, chemându-l să devină mărturisitor al lucrării lui Dumnezeu.

Ierarhul a arătat că omul vindecat este chemat să părăsească starea de victimă și să mărturisească lucrarea lui Dumnezeu, începând din propria familie: „«Ia-ți patul tău și mergi la casa ta» înseamnă să-ți asumi viața și să nu te mai mulțumești cu starea de victimă pe care ai avut-o înainte, (…) dă mărturie despre prezența lui Dumnezeu în viața ta, fă-L cunoscut și celorlalți și mulțumește-I. Iar această mărturie trebuie dusă mai întâi acasă, pentru că familia este cea care suferă cel mai mult atunci când unul dintre membrii ei este bolnav”.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Mirel-Dănuț Trănișan a fost hirotonit preot, pentru Parohia Coșeiu, din Protopopiatul Zalău.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit o slujbă de mulțumire și de binecuvântare pentru părintele paroh Gabriel-Viorel Gârdan și preoteasa Melania, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de căsătorie. Pentru întreaga activitate desfășurată în slujirea Bisericii și a comunității din Românași, părintele paroh Gabriel-Viorel Gârdan, coordonatorul Centrului de servicii sociale „Sfântul Gheorghe” din Românași, a primit din partea ierarhului distincția eparhială „Crux Porolissensis”, iar binefăcătorii care au sprijinit realizarea lucrărilor la biserica parohială au primit gramate de ctitori și diplome de apreciere.