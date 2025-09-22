Binecuvântare arhierească în Parohia Sâncrai, judeţul Hunedoara

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie sâmbătă, 20 septembrie, la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Sâncrai, Protopopiatul Orăștie.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în viața Sfinților Mari Mucenici Eustatie Plachida și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist, pomeniți în această zi, îndemnând pe cei prezenți să‑și trăiască viața sub semnul Crucii lui Hristos, împlinind poruncile Sale și primind cu smerenie și credință toate încercările și ispitele din viața aceasta pământească.

După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba Parastasului, fiind pomeniți Episcopul Gurie Georgiu, precum și slujitorii și ctitorii lăcașului de închinare, care au trecut la cele veșnice.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a hirotesit întru iconom pe preotul paroh Liviu Ilie Iovănescu, ca urmare a implicării sale în renovarea casei parohiale, sfințită în această zi, iar credincioșilor care au sprijinit lucrările de restaurare și înfrumusețare ale casei parohiale le‑a oferit acte de cinstire.