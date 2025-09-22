Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare arhierească în Parohia Sâncrai, judeţul Hunedoara

Galerie foto (5)
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 22 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie sâmbătă, 20 septembrie, la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Sâncrai, Protopopiatul Orăștie.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în viața Sfinților Mari Mucenici Eustatie Plachida și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist, pomeniți în această zi, îndemnând pe cei prezenți să‑și trăiască viața sub semnul Crucii lui Hristos, împlinind poruncile Sale și primind cu smerenie și credință toate încercările și ispitele din viața aceasta pământească.

După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba Parastasului, fiind pomeniți Episcopul Gurie Georgiu, precum și slujitorii și ctitorii lăcașului de închinare, care au trecut la cele veșnice.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a hirotesit întru iconom pe preotul paroh Liviu Ilie Iovănescu, ca urmare a implicării sale în renovarea casei parohiale, sfințită în această zi, iar credincioșilor care au sprijinit lucrările de restaurare și înfrumusețare ale casei parohiale le‑a oferit acte de cinstire. 

 

