Binecuvântare arhierească la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Baia Mare

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit duminică, 14 decembrie, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, din Baia Mare. Ierarhul a binecuvântat două cruci ce vor fi puse pe turlele din fața bisericii. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos”, dirijat de psaltul seminarist Denis Damaschin Sulițanu, iar la chinonic a cântat Anastasia Istrate.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură despre pericopa evanghelică a duminicii, a Pildei celor poftiți la cină: „Aceasta e chemarea: să intrăm la ospăț și la Sfânta Liturghie. E în fiecare duminică, e în fiecare sărbătoare. E ospățul la care suntem chemați și să nu găsim pricină ca să nu răspundem lui Dumnezeu. (...) Să mulțumim Mântuitorului Iisus Hristos și Tatălui ceresc că ne‑a invitat în viață, că ne‑a invitat la ospățul cel duhovnicesc în Împărăția Sa pe pământ, care este Biserica, la Sfânta Liturghie, și că ne pregătește pentru ospățul eshatologic, pentru veșnicie”.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a acordat distincţii Asociației „Saint Parascheva Orthodox Charity”, Marianei Cuceu din Chicago şi Consiliului parohial.

Preotul paroh Gavril Gavriș a adresat mulţumiri ierarhului şi celor care s‑au implicat în activităţile parohiei.