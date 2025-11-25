Binecuvântare arhierească la Oradea

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Schimbarea la Față a Domnului”, „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Mucenic Sebastian” din Oradea, vineri, 21 noiembrie, cu prilejul împlinirii a 21 de ani de la sfințirea și punerea pietrei de temelie a sfântului lăcaș.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învăţătură cu privire la sărbătoarea Vovideniei, arătând cum intrarea Fecioarei în templu pregătește și anunță tainic Venirea lui Hristos-Marele Arhiereu în lume și instaurarea unui nou început pentru întreaga omenire, înlocuind vechiul arhetip al căderii cu cel al mântuirii, trecerea tainică de la umanitatea „jefuită” a lui Adam și a Evei la umanitatea transfigurată în Hristos și în Maica Sa.

Slujirea arhierească a fost încununată de hirotonirea a doi slujitori ai sfintelor altare: diaconul Lucian-Ioan Buzilă, ridicat în treapta preoției și rânduit să slujească în continuare la Biserica cu Lună din Oradea, iar teologul Florin-Daniel Bara, prohirisit în treapta diaconiei pe seama bisericii de enorie a Parohiei Sărsig din Protopopiatul Marghita.

La încheierea programului liturgic, pr. paroh Nicolae-Alin Herlea a oferit ierarhului o copie a icoanei Maicii Domnului Pantanassa sau Împărăteasa tuturor.

Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat un cuvânt de binecuvântare la început de post şi i-a felicitat pe noii slujitori ai sfântului lăcaș, pr. paroh Nicolae-Alin Herlea și pe pr. conf. univ. dr. Vasile-Doru Fer, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman” din Oradea.