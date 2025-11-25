Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare arhierească la Oradea

Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 25 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Schimbarea la Față a Domnului”, „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Mucenic Sebastian” din Oradea, vineri, 21 noiembrie, cu prilejul împlinirii a 21 de ani de la sfințirea și punerea pietrei de temelie a sfântului lăcaș.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învăţătură cu privire la sărbătoarea Vovideniei, arătând cum intrarea Fecioarei în templu pregătește și anunță tainic Venirea lui Hristos-Marele Arhiereu în lume și instaurarea unui nou început pentru întreaga omenire, înlocuind vechiul arhetip al căderii cu cel al mântuirii, trecerea tainică de la umanitatea „jefuită” a lui Adam și a Evei la umanitatea transfigurată în Hristos și în Maica Sa.

Slujirea arhierească a fost încununată de hirotonirea a doi slujitori ai sfintelor altare: diaconul Lucian-Ioan Buzilă, ridicat în treapta preoției și rânduit să slujească în continuare la Biserica cu Lună din Oradea, iar teologul Florin-Daniel Bara, prohirisit în treapta diaconiei pe seama bisericii de enorie a Parohiei Sărsig din Protopopiatul Marghita.

La încheierea programului liturgic, pr. paroh Nicolae-Alin Herlea a oferit ierarhului o copie a icoanei Maicii Domnului Pantanassa sau Împărăteasa tuturor.

Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat un cuvânt de binecuvântare la început de post şi i-a felicitat pe noii slujitori ai sfântului lăcaș, pr. paroh Nicolae-Alin Herlea și pe pr. conf. univ. dr. Vasile-Doru Fer, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman” din Oradea. 

 

