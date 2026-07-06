Binecuvântare arhierească pentru comunitatea credincioșilor cu deficiențe de auz din Bacău

Data: 06 Iulie 2026

Sâmbătă, 4 iulie 2026, comunitatea credincioșilor de la Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Bacău a trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească, prilejuite de sărbătorirea celui de‑al doilea hram al sfântului lăcaș, închinat Sfântului Andrei, Arhiepiscopul Cretei, ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz.

La invitația părintelui paroh Gabriel Radu Ichim, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a fost prezent în mijlocul acestei comunități aparte, pentru a împărtăși bucuria hramului și a binecuvânta lucrarea pastoral‑misionară desfășurată în folosul credincioșilor cu deficiențe de auz.

Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” reprezintă un reper în viața Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, fiind destinată în mod special persoanelor cu deficiențe de auz. De‑a lungul anilor, aici s‑a format o comunitate unită și vie, în cadrul căreia credincioșii participă deplin la viața liturgică, beneficiind de slujire adaptată nevoilor lor. Un rol esențial în această misiune îl are părintele paroh Gabriel Radu Ichim, cunoscător al limbajului mimico‑gestual, care slujește cu dăruire această comunitate de două decenii.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită în sobor de preoți, sub protia părintelui protopop Eugen Ciprian Ciuche, în prezența numeroșilor credincioși veniți să cinstească hramul bisericii și pe Sfântul Andrei, Arhiepiscopul Cretei.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit o slujbă de pomenire pentru membrii comunității credincioșilor cu deficiențe de auz care au trecut la Domnul, înălțând rugăciuni pentru odihna sufletelor acestora și pentru mângâierea celor rămași.

Părintele Gabriel Ichim, parohul bisericii, a vorbit despre bucuria celor 20 de ani petrecuți în această comunitate.