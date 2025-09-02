Binecuvântare arhierească pentru românii din Ungaria

Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârşit duminică, 31 august, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria. În a doua parte a zilei, ierarhul a luat parte la festivitatea de deschidere a noul an şcolar organizată la Liceul românesc din Giula, săvârşind slujba de Te Deum, iar luni, 1 septembrie, Episcopul ortodox român din Ungaria a participat la un eveniment similar la Micherechi.

În Duminica a 12‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Giula, înconjurat de soborul de slujitori al sfântului lăcaş, la slujbă participând şi credincioşi din mai multe oraşe din România, precum şi elevi şi cadre didactice de la liceul românesc din Giula.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre tânărul din Evanghelie, aflat în căutare spirituală, despre pericolele bogăției, care deși este căutată și mult dorită, poate deveni o amenințare la adresa mântuirii sufletului, pentru că îl leagă pe om de pământ și sporește în el patima lăcomiei, se arată într‑un comunicat al Biroului de presă al eparhiei.

În cadrul slujbei, ierarhul a săvârșit și rugăciuni de binecuvântare a tinerilor elevi români din Ungaria, care au început noul an școlar în data de 1 septembrie.

În aceeaşi zi, Preasfinţia Sa a participat la festivitatea oficială de deschidere a noului an şcolar la Liceul românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula. După intonarea imnurilor de stat ale României și Ungariei a urmat cuvântul de salut și de bun venit al prof. Maria Czegledi, directorul instituţiei, în care a evocat evenimentele importante din timpul verii la care au participat elevii români din Giula.

Manifestarea s‑a încheiat cu slujba de Te Deum la începutul noului an școlar, săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, înconjurat de un sobor de clerici.

Luni, 1 septembrie 2025, a avut loc şi festivitatea de deschidere a noului an școlar la Școala Generală Românească din Micherechi. La eveniment au participat Preasfințitul Părinte Episcop Siluan; părintele protosinghel Visarion Tuderici, secretar eparhial și cadru didactic la această instituţie de învățământ; Margareta Tat, primarul comunei Micherechi; Daniel Banu, consulul general al României la Giula; Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, precum și alte oficialități locale.

Evenimentul a avut loc pe scena Casei de Cultură „Gheorghe Dulău” din localitate, cu acest prilej fiind marcată oficial şi preluarea acestei şcoli de către Autoguvernarea de Naționalitate Română din Micherechi, care se va îngriji de toate problemele administrative ale instituţiei de învăţământ.