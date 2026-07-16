Binecuvântare arhierească pentru viitorii studenți teologi

Miercuri, 15 iulie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Apostol Andrei” din Galați, candidații la examenele de admitere la Facultățile de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, care provin din Eparhia Dunării de Jos, au primit binecuvântarea arhierească.

Programul a început în Catedrala Arhiepiscopală cu o slujbă de mulțumire săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, la care au participat 20 de absolvenți ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galați și ai altor licee din județele Galați și Brăila, însoțiți de preotul spiritual al seminarului.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop le‑a vorbit absolvenților despre bucuria de a‑I mulțumi lui Dumnezeu pentru toate darurile oferite pe parcursul vieții. Părintele Arhiepiscop Casian a arătat că, anul acesta, Seminarul gălățean a înregistrat o rată de promovabilitate remarcabilă la examenul de bacalaureat, de 92%, acești tineri fiind o adevărată binecuvântare pentru familiile lor, pentru școală, eparhie și Biserică.

În continuare, absolvenții au mers în sala „Episcop Chesarie Păunescu” din incinta Centrului eparhial. Aici, ierarhul Dunării de Jos le‑a oferit tinerilor cărți apărute în ultima perioadă la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos și alte daruri şi a avut loc o dezbatere despre misiunea tinerilor astăzi în viața Bisericii și în societatea contemporană aflată în continuă schimbare. La această întrunire au participat şi membrii Permanenţei Consiliului eparhial.