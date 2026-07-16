Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântare arhierească pentru viitorii studenți teologi

Binecuvântare arhierească pentru viitorii studenți teologi

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 16 Iulie 2026

Miercuri, 15 iulie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Apostol Andrei” din Galați, candidații la examenele de admitere la Facultățile de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, care provin din Eparhia Dunării de Jos, au primit binecuvântarea arhierească.

Programul a început în Catedrala Arhiepiscopală cu o slujbă de mulțumire săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, la care au participat 20 de absolvenți ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galați și ai altor licee din județele Galați și Brăila, însoțiți de preotul spiritual al seminarului.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop le‑a vorbit absolvenților despre bucuria de a‑I mulțumi lui Dumnezeu pentru toate darurile oferite pe parcursul vieții. Părintele Arhiepiscop Casian a arătat că, anul acesta, Seminarul gălățean a înregistrat o rată de promovabilitate remarcabilă la examenul de bacalaureat, de 92%, acești tineri fiind o adevărată binecuvântare pentru familiile lor, pentru școală, eparhie și Biserică.

În continuare, absolvenții au mers în sala „Episcop Chesarie Păunescu” din incinta Centrului eparhial. Aici, ierarhul Dunării de Jos le‑a oferit tinerilor cărți apărute în ultima perioadă la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos și alte daruri şi a avut loc o dezbatere despre misiunea tinerilor astăzi în viața Bisericii și în societatea contemporană aflată în continuă schimbare. La această întrunire au participat şi membrii Permanenţei Consiliului eparhial.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi  -   examen  -   Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos  -   admitere
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri