Binecuvântare de lucrări în Parohia Chelmac din județul Arad

Data: 25 August 2025

Duminica a 11‑a după Rusalii, 24 august, a fost un moment de mare bucurie duhovnicească pentru credincioșii Parohiei Chelmac, județul Arad, care i‑au avut în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, și pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, care a revenit în satul său natal.

Din soborul slujitor au făcut parte mulți clerici, fii ai satului, dar și preoți din alte parohii apropiate, care l‑au cunoscut în timpul activității sale pe părintele paroh Cornel Ardelean și au venit să ia parte la această Sfântă Liturghie. De la Arad au mai participat și părintele Silviu Nicolae Faur, consilier eparhial; părintele Bogdan‑Gheorghe Noghiu, consilier eparhial, și părintele Nelu Mercea, protopop de Lipova, iar de la Giula, Ungaria, arhidiaconul Emanuel Văduva și diaconul Anton Alexandru Baniciu, ne‑a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Cu acest prilej, cei doi ierarhi au binecuvântat lucrările de restaurare, în interior și exterior, efectuate la lăcașul de cult, în ultima perioadă, sub coordonarea părintelui paroh Cornel Ardelean, care se va retrage la pensie, după două decenii de slujire în această parohie. În continuare, ierarhii au săvârșit Sfânta Liturghie, iar răspunsurile liturgice au fost date de grupul coral de tineri din sat, intitulat „Anastasis”, înființat în anul 2007, sub coordonarea părintelui Vasile Florin Matei, preot paroh la Parohia Bata și originar din Chelmac, fiind continuatorul primului cor din acest sat, Corul Plugarilor, înființat la începutul secolului al 20‑lea, de părintele Pavel Bichicean, parohul din acea vreme.

La slujbă, alături de credincioșii din sat, sau mutați în diferite orașe, cum este Lipova, Arad, Timișoara ori Hunedoara, au participat și credincioși din alte localități apropiate și oficialități, între care s‑au numărat și Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad; Petru Moldovan, primarul comunei Conop, de care aparține și satul Chelmac; și Teodora Felicia Abrudan, primarul comunei Bocsig, din care provine și preotul paroh de la Chelmac.

Lucrările de restaurare au constat în schimbarea pardoselii, montarea unui sistem de încălzire și zugrăvirea exterioară a lăcașului de cult, dar și în amenajarea unei capele mortuare, modernă și dotată cu toate cele necesare, într‑un fost imobil, situat în apropierea bisericii. Capela a fost sfințită tot duminică.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, care și‑a exprimat bucuria de a participa la un eveniment important din viața satului, binecuvântarea bisericii, după unele lucrări de restaurare foarte necesare. L‑a felicitat pe părintele paroh Cornel Ardelean pentru activitatea desfășurată în cele două decenii în această parohie și i‑a îndemnat pe toți, în special pe cei mai tineri, să fie înțelepți și corecți în viață și să înțeleagă importanța milosteniei, dar și a Bisericii străbune. Ierarhul român din Ungaria i‑a acordat părintelui paroh, aflat în prag de pensionare, o diplomă de merit și o Cruce de binecuvântare; iar un Act de cinstire și o icoană Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei. O diplomă de excelență a fost oferită lui Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, pentru sprijinul acordat la restaurarea acestei biserici.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a subliniat importanța evenimentului și a realizărilor de la Parohia Chelmac, precum și faptul că din această localitate mică, de pe Valea Mureșului, s‑au ridicat trei preoți și un episcop. În semn de prețuire pentru activitatea desfășurată, Înaltpreasfinția Sa a oferit rangul de iconom stavrofor părintelui paroh Cornel Ardelean și părintelui Matei Vasile Florin, de la Bata, întemeietorul și conducătorul corului bărbătesc de la Chelmac.

Biserica de zid din Chelmac datează din anul 1815 și a fost ridicată în locul unei biserici mai vechi, din lemn, care a fost mai apoi transportată cu plutele, pe Mureș, în amonte și mutată în localitatea Tisa, unde există până în ziua de astăzi.