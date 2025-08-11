Binecuvântare în Parohia Dumbrăveni din județul Vrancea

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a slujit duminică, 10 august, în parohia vrânceană Dumbrăveni. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din localitate, cu hramurile „Buna Vestire” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, în prezența multor credincioși din parohie și din împrejurimi.

În soborul slujitor s-au aflat opt clerici: pr. prof. Cristian-Marius Dima, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău; pr. Oscar Frunză, protopop al Protoieriei Focșani II; pr. paroh Cătălin Petrea; pr. Răzvan Dănilă, paroh al Parohiei „Sfântul Apostol Andrei” din Focșani; pr. Ioan Toma, paroh al Parohiei Cândești din județul Vrancea; pr. Bogdan-Constantin Anghel, paroh al Parohiei Dragosloveni; arhid. Daniel Dumitrică, secretar eparhial, și arhid. Lau­rențiu Manea.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, care a explicat semnificațiile pasajului evanghelic al Duminicii a 9-a după Rusalii (Matei 14, 22-34), referitor la umblarea pe mare a Mântuitorului și potolirea furtunii. Ierarhul locului a subliniat importanța cre­dinței neclintite și a privirii îndreptate spre Hristos Domnul, mai ales în mijlocul încercărilor vieții: „Atâta vreme cât mintea noastră caută să intre în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune, vrăjmașul diavol nu are nici o putere asupra noastră”. Totodată, Înaltprea­sfinția Sa a amintit că Biserica, asemenea corabiei din Evanghelie, „navighează pe marea învolburată a acestei lumi, dar nu este sigură, pentru că la cârma ei Se află Hristos, Capul Bisericii”.

Cântările liturgice au fost intonate de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.