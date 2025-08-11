Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare în Parohia Dumbrăveni din județul Vrancea

Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 11 August 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a slujit duminică, 10 august, în parohia vrânceană Dumbrăveni. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din localitate, cu hramurile „Buna Vestire” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, în prezența multor credincioși din parohie și din împrejurimi.

În soborul slujitor s-au aflat opt clerici: pr. prof. Cristian-Marius Dima, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău; pr. Oscar Frunză, protopop al Protoieriei Focșani II; pr. paroh Cătălin Petrea; pr. Răzvan Dănilă, paroh al Parohiei „Sfântul Apostol Andrei” din Focșani; pr. Ioan Toma, paroh al Parohiei Cândești din județul Vrancea; pr. Bogdan-Constantin Anghel, paroh al Parohiei Dragosloveni; arhid. Daniel Dumitrică, secretar eparhial, și arhid. Lau­rențiu Manea.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, care a explicat semnificațiile pasajului evanghelic al Duminicii a 9-a după Rusalii (Matei 14, 22-34), referitor la umblarea pe mare a Mântuitorului și potolirea furtunii. Ierarhul locului a subliniat importanța cre­dinței neclintite și a privirii îndreptate spre Hristos Domnul, mai ales în mijlocul încercărilor vieții: „Atâta vreme cât mintea noastră caută să intre în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune, vrăjmașul diavol nu are nici o putere asupra noastră”. Totodată, Înaltprea­sfinția Sa a amintit că Biserica, asemenea corabiei din Evanghelie, „navighează pe marea învolburată a acestei lumi, dar nu este sigură, pentru că la cârma ei Se află Hristos, Capul Bisericii”.

Cântările liturgice au fost intonate de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

 

