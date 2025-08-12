Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare în parohiile tulcene Horia și Izvoarele

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 12 August 2025

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat în Duminica a 9‑a după Rusalii în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din localitatea Horia, județul Tulcea. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în lăcașul de cult, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a subliniat ajutorul pe care Mântuitorul Hristos îl oferă omului în orice împrejurare a vieții: „Dumnezeu este mereu aproape de noi, chiar și atunci când suntem încercați de necazuri sau ne simțim singuri. El ne oferă puterea să îndurăm greutățile și ne luminează drumul spre mântuire. Ajutorul Său vine în feluri neașteptate, iar credința vie este temelia care ne ține în legătura cu El. Să nu uităm că, în fiecare clipă, Dumnezeu ne cheamă să avem nădejde și să ne încredem în bunătatea Lui. Rugăciunea și faptele bune ne apropie de Dumnezeu și ne întăresc sufletul pentru a înfrunta orice încercare”.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Visarion l‑a hirotesit în treapta de iconom stavrofor pe părintele Ghenadie Gândraman, parohul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, în semn de recunoaștere pentru întreaga activitate pastorală desfășurată în cadrul parohiei tulcene.

Tot în aceeași zi, Preasfinția Sa a vizitat și Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea Izvoarele, unde se desfășoară ample lucrări de restaurare și înfrumusețare a lăcașului de cult.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Visarion, Episcopul Tulcii
