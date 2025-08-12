Binecuvântare în parohiile tulcene Horia și Izvoarele

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat în Duminica a 9‑a după Rusalii în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din localitatea Horia, județul Tulcea. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în lăcașul de cult, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a subliniat ajutorul pe care Mântuitorul Hristos îl oferă omului în orice împrejurare a vieții: „Dumnezeu este mereu aproape de noi, chiar și atunci când suntem încercați de necazuri sau ne simțim singuri. El ne oferă puterea să îndurăm greutățile și ne luminează drumul spre mântuire. Ajutorul Său vine în feluri neașteptate, iar credința vie este temelia care ne ține în legătura cu El. Să nu uităm că, în fiecare clipă, Dumnezeu ne cheamă să avem nădejde și să ne încredem în bunătatea Lui. Rugăciunea și faptele bune ne apropie de Dumnezeu și ne întăresc sufletul pentru a înfrunta orice încercare”.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Visarion l‑a hirotesit în treapta de iconom stavrofor pe părintele Ghenadie Gândraman, parohul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, în semn de recunoaștere pentru întreaga activitate pastorală desfășurată în cadrul parohiei tulcene.

Tot în aceeași zi, Preasfinția Sa a vizitat și Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea Izvoarele, unde se desfășoară ample lucrări de restaurare și înfrumusețare a lăcașului de cult.