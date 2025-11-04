Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântare la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Vulcan

Binecuvântare la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Vulcan

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 04 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit duminică, 2 noiembrie, Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Vulcan, județul Hunedoara. Înainte de Sfânta Liturghie, ierarhul a sfințit noile icoane de pe ușile împărătești și ușile diaconești ale Sfântului Altar și noile icoane așezate în baldachine sculptate.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a explicat că pericopa evanghelică din Duminica a 22‑a după Rusalii ne invită la osteneală în lucrarea virtuților pentru a primi har și ajutor pe calea mântuirii, în vederea dobândirii fericirii veșnice în Împărăția lui Dumnezeu.

După Sfânta Liturghie, preotul paroh Ionel Onuț a fost hirotesit iconom stavrofor, iar Cristian‑Ion Merișanu, primarul municipiului Vulcan, și credincioșii care au sprijinit lucrările realizate au primit acte de cinstire. Ierarhul a săvârşit, apoi, slujba Parastasului, fiind pomeniți Episcopul Gurie Georgiu și ctitorii lăcașului de închinare trecuți la cele veșnice, după care au fost sfințite capela mortuară și cantina socială a parohiei.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri