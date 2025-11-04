Binecuvântare la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Vulcan

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit duminică, 2 noiembrie, Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Vulcan, județul Hunedoara. Înainte de Sfânta Liturghie, ierarhul a sfințit noile icoane de pe ușile împărătești și ușile diaconești ale Sfântului Altar și noile icoane așezate în baldachine sculptate.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a explicat că pericopa evanghelică din Duminica a 22‑a după Rusalii ne invită la osteneală în lucrarea virtuților pentru a primi har și ajutor pe calea mântuirii, în vederea dobândirii fericirii veșnice în Împărăția lui Dumnezeu.

După Sfânta Liturghie, preotul paroh Ionel Onuț a fost hirotesit iconom stavrofor, iar Cristian‑Ion Merișanu, primarul municipiului Vulcan, și credincioșii care au sprijinit lucrările realizate au primit acte de cinstire. Ierarhul a săvârşit, apoi, slujba Parastasului, fiind pomeniți Episcopul Gurie Georgiu și ctitorii lăcașului de închinare trecuți la cele veșnice, după care au fost sfințite capela mortuară și cantina socială a parohiei.