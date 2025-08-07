Binecuvântare la hramul mănăstirii vrâncene Soveja

În ziua praznicului Schimbării la Față a Domnului, miercuri, 6 august, Mănăstirea Soveja din județul Vrancea și-a sărbătorit al doilea hram ce a fost marcat prin Sfânta Liturghie și binecuvântarea unor noi edificii ale mănăstirii.

Obștea de maici și credincioșii prezenți l-au avut miercuri în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie în Altarul de vară al așezământului, apoi a binecuvântat noul pangar al mănăstirii și noua casă monahală, destinată preotului duhovnic.

Din soborul slujitor au făcut parte opt clerici: pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial; arhim. Sofian Ardelean, exarh al așeză­min­telor monahale din județul Vrancea și duhovnic al Mănăstirii Soveja; pr. Dan Necula și pr. Georgian Chioreanu, consilieri eparhiali; pr. Cristinel Popa, protopop al Protoieriei Panciu; pr. Viorel Trif, paroh al Parohiei Câmpuri II; arhid. Daniel Dumitrică, secretar eparhial, și arhid. Lau­rențiu Manea. Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei a dat răspunsurile la strană.

În predica rostită, ierarhul locului a tâlcuit sensurile adânci ale praznicului Schimbării la Față a Domnului, subliniind că această minune petrecută pe Muntele Tabor descoperă adevărata identitate a lui Iisus Hristos - Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat că lumina care a izvorât din trupul Mântuitorului este lumina dumnezeiască, numită în teologia ortodoxă „lumina taborică”, o manifestare a slavei divine de care sunt chemați să se împărtășească toți creștinii, printr-o viață de rugăciune, curăție și împlinire a poruncilor evanghelice. În acest sens, Înaltpreasfinția Sa a amintit rolul mănăstirilor ca oaze de isihie și de înălțare sufletească, locuri unde, asemenea ucenicilor de pe Tabor, credincioșii pot trăi bucuria vederii luminii lui Hristos. Totodată, chiriarhul a îndemnat la o conștientizare mai profundă a identității creștine și la statornicie în dreapta credință, în iubirea de Dumnezeu și de aproapele, condiții esențiale pentru dobândirea harului Duhului Sfânt.

Sărbătoarea hramului s-a încheiat cu sfințirea a două noi edificii din incinta Mănăstirii Soveja - pangarul și casa duhovnicului -, construite și amenajate în cursul anilor 2024-2025, prin implicarea stavroforei Irina Nuță, stareța așeză­mân­tului monastic, și a părintelui arhim. Sofian Ardelean, alături de celelalte viețuitoare ale obștii monahale.

În semn de recunoștință pentru binecuvântarea arhierească și pentru purtarea de grijă arătată, de-a lungul timpului, față de chinovia vrânceană, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a primit în dar o icoană a Schimbării la Față.