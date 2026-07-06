Binecuvântare la Parohia Domașnea din Banat

De sărbătoarea Sfântului Atanasie Athonitul, 5 iulie, biserica Parohiei Domașnea, Protopopiatul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, în mijlocul comunității s-a aflat Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

La hram au participat autorități locale, copii, tineri și credincioși din localitate, precum și fii ai satului stabiliți în alte locuri. După Sfânta Liturghie, Părintele Episcop Lucian a binecuvântat casa parohială, renovată în ultima perioadă. Pentru misiunea pe care o desfășoară aici, părintele paroh Marian Pavel Lalescu a fost hirotesit iconom-stavrofor. De asemenea, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, ierarhul a evidențiat trei familii credincioase din comunitate, oferindu-le diplome de recunoștință și alte daruri. La final, un băiat și o fetiță au recitat poezii în grai bănățean și au interpretat câteva pricesne.

„Avem aici la Domașnea o biserică sfințită la începutul secolului al 19-lea, o biserică de parohie cu un hram mănăstiresc. Îi mulțumim Domnului pentru toate și îl rugăm pe Sfântul Atanasie Athonitul să ocrotească pe mai departe această comunitate. Aici avem oameni credincioși, harnici, gospodari, oameni care au dat dovadă în decursul secolelor de verticalitate, responsabilitate și dragoste față de Biserica strămoșească și față de țara noastră. Aici, în Munții Banatului, au fost oameni care au luptat împotriva regimului comunist, de aceea, în urmă cu câțiva ani, am amplasat o frumoasă troiță, o cruce monument din lemn, la cumpăna apelor, la locul numit Poarta Orientală, în memoria luptătorilor din cadrul rezistenței anticomuniste”, a explicat Preasfințitul Părinte Lucian.