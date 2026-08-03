Binecuvântare pentru clujeni la Catedrala Mitropolitană

În Duminica a 9-a după Rusalii (a Potolirii furtunii), 2 august 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramu­reșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Alături de ierarh, din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pentru misiune și protocol - arhidiaconul Ioan-Claudiu Grama; consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului - preotul Cornel Coprean; eclesiarhul Catedralei Mitropolitane - arhimandritul Simeon Pintea; secre­tarul eparhial al arhiepisco­piei - preotul Eugen Adrian Truța; decanul Facultății de Teologie Orto­doxă din Cluj-Napoca - arhimandri­tul Teofil Tia, precum și alți preoți din cadrul arhiepiscopiei.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Biserica este corabia de salvare”. În cadrul acestuia, a tâlcuit înțelesurile duhov­nicești ale pasajului evanghelic, arătând că acesta descoperă grija și purtarea de grijă neîncetată ale Domnului nostru Iisus Hristos față de corabia Sa, adică Sfânta Biserică. Totodată, Înaltprea­sfinția Sa a subliniat necesitatea vitală ca omul contemporan să rămână și să vie­țuiască în Biserică, singurul liman al mântuirii, cu atât mai mult într-o vreme marcată de numeroase încercări și tulburări, venite atât din partea societății, cât și din partea stihiilor naturii.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, diaconul Sebastian Felician Bedecean a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei Hălmăsău din Protopopiatul Beclean.

Răspunsurile liturgice au fost date de cân­tăreții Catedralei Mitropolitane: Alexandru Plian, Bogdan Pop, Andrei Onica și Daniel- Vlăduț Țanc.

În semn de apreciere pentru buna colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne și Biserica Ortodoxă Română, precum și pentru sprijinul constant acordat de structurile acestuia în desfășurarea evenimentelor organizate de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a oferit distincţii colonelului Gabriel Drânda, inspector-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, şi colonelului Florin Baciu, comandantul Grupării de Jandarmi Mobile „Ștefan Cicio- Pop” - Cluj-Napoca.

La Sfânta Liturghie au luat parte numeroși credincioși clujeni, iar o parte dintre cei prezenți au participat la slujbă în fața catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.