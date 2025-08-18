Binecuvântare pentru credincioșii din Călărași

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august, la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”‑Volna, din municipiul Călărași, Protopopiatul Călărași. La slujbă au participat credincioși din municipiu, precum și reprezentanți ai autorităților locale, județene și centrale.

Alături de chiriarh au slujit părinții consilieri eparhiali Florin Ionescu, Marius Gabriel Purcărea, Nicușor Silviu Dascălu și Andrei Cornel Petre, precum și părintele protopop Vasile Viorel Dinu, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de un grup restrâns al Corului „Mihail Vulpescu”, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a vorbit despre importanța praznicului Adormirii Maicii Domnului, subliniind rolul Preasfintei Fecioare Maria ca „ușă a lui Dumnezeu”, prin care Fiul lui Dumnezeu a intrat în lume.

După Sfânta Liturghie, ierarhul, însoțit de soborul de slujitori, s‑a deplasat la Monumentul Marinarilor Români, situat pe malul brațului Borcea, unde a săvârșit slujba de pomenire a eroilor marinari. Ceremonia a fost urmată de depunerea de coroane de flori din partea autorităților și a organizațiilor locale.

În încheierea momentului solemn, a fost lansată pe apa Dunării o coroană de flori în formă de ancoră, în memoria eroilor marinari din Călărași, se arată pe site‑ul eparhiei sfesc.ro.