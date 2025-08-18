Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare pentru credincioșii din Călărași

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 18 August 2025

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august, la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”‑Volna, din municipiul Călărași, Protopopiatul Călărași. La slujbă au participat credincioși din municipiu, precum și reprezentanți ai autorităților locale, județene și centrale.

Alături de chiriarh au slujit părinții consilieri eparhiali Florin Ionescu, Marius Gabriel Purcărea, Nicușor Silviu Dascălu și Andrei Cornel Petre, precum și părintele protopop Vasile Viorel Dinu, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de un grup restrâns al Corului „Mihail Vulpescu”, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a vorbit despre importanța praznicului Adormirii Maicii Domnului, subliniind rolul Preasfintei Fecioare Maria ca „ușă a lui Dumnezeu”, prin care Fiul lui Dumnezeu a intrat în lume.

După Sfânta Liturghie, ierarhul, însoțit de soborul de slujitori, s‑a deplasat la Monumentul Marinarilor Români, situat pe malul brațului Borcea, unde a săvârșit slujba de pomenire a eroilor marinari. Ceremonia a fost urmată de depunerea de coroane de flori din partea autorităților și a organizațiilor locale.

În încheierea momentului solemn, a fost lansată pe apa Dunării o coroană de flori în formă de ancoră, în memoria eroilor marinari din Călărași, se arată pe site‑ul eparhiei sfesc.ro.

 

