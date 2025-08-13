Binecuvântare pentru credincioșii din Parohia Nușfalău, Sălaj

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Schimbarea la Față” din Parohia Nușfalău, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, duminică, 10 august.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, Preasfințitul Părinte Benedict a legat episodul evanghelic al umblării pe mare de cel al înmulțirii pâinilor, subliniind că, împreună, acestea transmit o lecție de actualitate pentru fiecare dintre noi. Ierarhul a vorbit despre vulnerabilitatea omului fără Hristos și despre nevoia de a rămâne în comuniunea Bisericii. Imaginea corabiei din Evanghelie, a subliniat Preasfinția Sa, este o icoană a Bisericii, locul în care darurile se completează și se sprijină reciproc, iar primejdiile sunt depășite împreună: „Ce este corabia? Ce simbolizează ea ca imagine? Biserica este corabia lui Hristos. Stăm împreună când e un pericol, nu te duci de unul singur. Stai împreună cu ceilalți, pentru că poate cineva să te ajute. Darurile se compensează și trec de la unul la altul, în așa fel încât să se formeze un trup compact, trupul Bisericii. Ieși din Biserică, te duci pe aiurea, te duci în apă, ieși pe propria ta piele și de unul singur… sigur că Domnul nu te lasă, dar te prinde de mână și te întorci în corabie, nu te lasă în valuri. Așa zice și concluzia evanghelică: s‑au întors în corabie toți, adică inclusiv Petru s‑a urcat în corabie. Ce este această corabie pe care am numit‑o Biserică? Biserica este a ne purta sarcinile unii altora. De aceea, aici ne este bine și aici putem rezolva lucrurile. Biserica ne învață, și părinții întotdeauna, să rămânem în această corabie care ne dă siguranță, pentru că este Hristos acolo”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul vocal „Doxa”, dirijat de profesorul Florin Lazăr, de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău. La final, pr. paroh Daniel‑Cosmin Ghiran și‑a exprimat bucuria de a‑l avea în mijlocul comunității pe Preasfințitul Părinte Benedict și i‑a mulțumit pentru binecuvântarea oferită.