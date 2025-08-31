Binecuvântare pentru credincioșii din Urșița

După 18 de ani de la punerea pietrei de temelie, comunitatea parohială din satul ieșean Urșița are un nou lăcaș de rugăciune. Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” împreună cu clopotnița, așezământul social și locuința parohială au fost binecuvântate sâmbătă dimineață, 30 august, de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Mulțime de oameni, pelerini și prieteni ai Mănăstirii Hadâmbu, precum și credincioși veniți din Iași, au participat sâmbătă dimineață la sfintele slujbe oficiate cu prilejul târnosirii noii biserici a Parohiei Urșița din comuna Mironeasa, județul Iași. Au fost binecuvântate zidurile exterioare prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, precum și Sfânta Masă, cei prezenți având ocazia la final să intre în Sfântul Altar.

În continuare a avut loc Sfânta Liturghie, la un Altar special amenajat în curtea lăcașului de cult. Ierarhul a vorbit în cuvântul său despre necesitatea unei biserici în viața parohiei, dar și în viața creștinului: „Rostul zidirii unei biserici implică mai multe lucruri, mai multe semnificații, mai multe sensuri, adâncimi, înălțimi și cuprinderi. Biserica este importantă pentru că în ea se săvârșește Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la care noi suntem chemați să participăm duminica și în zi de sărbătoare, pentru că în biserică se realizează cea mai deplină întâlnire a noastră cu Domnul Hristos. În al doilea rând, biserica este chip al Împărăției cerurilor, pentru că precum în cer sunt mulțime de îngeri, așa în biserică noi Îl rugăm pe Dumnezeu ca să coboare pe sfinții Săi îngeri și să fie cu noi. Îl al treilea rând, biserica este locul prin excelență în care Împărăția cerurilor, prin cuvântul lui Dumnezeu, se coboară pe pământ. În biserică ascultăm Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie, biserica este plină de sfinții lui Dumnezeu din cer așezați pe sfintele icoane, în biserică se înalță imnuri și cântări, precum imnul pe care îngerii, și noi oamenii, în veșnicie, îl vom cânta înaintea tronului Preasfintei Treimi: «Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin e cerul şi pământul de mărirea Ta»”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de psalți dirijat de Matei Doroșincă. De asemenea, Corul de copii „Sfântul Nicolae”, coordonat de pr. Marius Nica, a interpretat un buchet de pricesne și cântări bisericești.

Pentru meritele deosebite dobândite în activitatea sa pastorală și pentru continuarea lucrărilor de ridicare a noului sfânt lăcaș, precum și a așezământului social și parohial, preotul Emanuel Apetrei a primit rangul de iconom stavrofor. Totodată, cei care au contribuit la edificarea și înfrumusețarea bisericii au primit, din mâna Mitropolitului Moldovei și Bucovinei, distincții de vrednicie. Printre binefăcătorii parohiei se numără și Veronica Dorobăț, mamă a 18 copii, care a sprijinit de‑a lungul anilor biserica din Urșița.

„Mulțumim tuturor celor care au venit la acest moment de sărbătoare pentru a ne ruga alături de ierarhul nostru și de soborul părinților slujitori. Prin truda și osteneala tuturor, biserica aceasta va rămâne casă zidită de Dumnezeu Tatăl, întărită de Dumnezeu Fiul, înnoită și luminată de Duhul Sfânt, Cel care sfințește sufletele noastre”, a transmis la rândul său părintele Emanuel Apetrei.

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc binecuvântarea ansamblului parohial, alcătuit din clopotniță, așezământul social și locuința parohială. După agapa frățească la care au participat toți cei de față, IPS Părinte Teofan a oficiat Taina Botezului pentru pruncul Ioachim, cel de‑al treilea copil al familiei Emanuel și Elena Apetrei.