Binecuvântare pentru noua clădire a Școlii „Ion Agârbiceanu” din Cluj‑Napoca

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat noua clădire a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Cluj‑Napoca unde învață aproximativ 400 de elevi. Este prima școală din România construită integral de un investitor privat și oferită municipalității.

Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat noua clădire a școlii, apoi a rostit un cuvânt de învățătură și a apreciat că se investește în educație, felicitând comunitatea și pe toți cei implicați în materializarea acestui proiect. Ierarhul l‑a evocat și pe patronul spiritual al şcolii, scriitorul Ion Agârbiceanu, un om credincios și cu preocupări spirituale, care își doarme somnul de veci în Cimitirul Central din Cluj‑Napoca, apoi a dăruit unității de învățământ o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos și o Sfântă Scriptură, pe care le‑a înmânat directoarei prof. Paula Balica.

Despre realizarea proiectului de extindere a școlii au vorbit inspectorul școlar general‑adjunct al județului Cluj, prof. dr. Kerekeș Adelhaida, și directorul unității de învățământ, prof. Paula Balica, care, în calitate de gazdă, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare.

La final, Părintele Mitropolit Andrei i‑a binecuvântat pe toți elevii și profesorii prezenți, oferindu‑le cărți de rugăciune și volume cu conținut duhovnicesc.

Noua unitate de învățământ a fost construită de dezvoltatorul privat „Elite City”, în cartierul clujean Iris, fiind predată, în luna septembrie 2025, administrației municipiului Cluj‑Napoca și preluată de Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”. Acest proiect educațional este primul de acest fel din România şi reprezintă un model de parteneriat public-privat.

Clădirea are o capacitate între 300 și 400 de locuri, destinată elevilor din ciclul primar, și dispune de 16 săli de clasă complet echipate, laborator IT de ultimă generație, bibliotecă, birouri, cabinet medical, grupuri sanitare, zone de recreere și ascensor; sală de sport și teren de sport iluminat; amenajări exterioare. Valoarea investiției s‑a ridicat la aproximativ 2,5 milioane de euro, la care s‑au adăugat 500.000 de lei alocați de Primăria Cluj‑Napoca pentru dotări suplimentare.

Administrația locală a asigurat echipamentele necesare pentru un proces educațional modern: 17 table interactive, 16 laptopuri, 31 de calculatoare, precum și dotări pentru sala și terenul de sport - consolă de baschet rabatabilă din tavan, porți de fotbal și handbal, saltele și alte echipamente.