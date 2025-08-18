Binecuvântare și evidenţiere a tradițiilor populare la Dunărea de Jos

Credincioșii din județul Galați au trăit zilele trecute momente înălțătoare cu ocazia hramului unor așezăminte importante din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Au participat în număr mare la slujbele săvârșite de ierarhul acestei eparhii, iar grupuri de credincioși au prezentat bogatele tradiții din această zonă și frumusețea portului popular.

La praznicul Adormirii Maicii Domnului, Mănăstirea Tudor Vladimirescu din centrul judeţului Galaţi şi‑a sărbătorit ocrotitoarea spirituală. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Altarul de vară al mănăstirii, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa monahiilor, a pelerinilor şi a credincioşilor din parohiile învecinate. Acestora li s‑au adăugat şi români care lucrează peste hotare, veniţi acasă în perioada de concediu pentru a fi alături de cei dragi.

În cuvântul de învăţătură, chiriarhul a vorbit despre înţelesurile praznicului Adormirii Maicii Domnului şi despre lucrarea duhovnicească din sfintele mănăstiri.

La chinonic, copiii din grupul catehetic al Parohiei Vameș împreună cu bătrânele credincioase ale acestei comunităţi gălăţene, îmbrăcaţi în portul tradiţional românesc, au interpretat pricesne închinate Maicii Domnului.

După Sfânta Liturghie, în biserica mănăstirii a fost săvârşit Parastasul pentru ctitorii şi vieţuitorii acestei vetre monahale, trecuţi la cele veşnice, și a fost vizitat cimitirul mănăstirii.

În după‑amiaza zilei de 15 august, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a participat la Galați, pe Faleza superioară a Dunării, în zona Parcului de la Elice, la ceremonialul religios şi militar prilejuit de Ziua Marinei. Evenimentul a fost deschis cu intonarea Imnului Naţional al României de către Fanfara Valurile Dunării şi cuvântul comandantului flotilei fluviale. În continuare, în prezenţa oficialităţilor militare şi civile şi a numeroşi gălăţeni, chiriarhul, înconjurat de un sobor de preoţi, a oficiat slujba de Te Deum şi a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare. Înaltpreasfinţia Sa a lansat cruce de flori în apele Dunării, iar toţi cei prezenţi au avut prilejul de a asista la defilarea Gărzii de Onoare şi la un spectacol marinăresc ce a cuprins o serie de exerciţii navale şi o paradă a navelor militare şi civile.

Sâmbătă, 16 august, la sărbătoarea Sfinţilor Martiri Brâncoveni, Mănăstirea Cârlomăneşti din judeţul Galaţi a îmbrăcat haină de sărbătoare, cinstindu‑şi ocrotitorii spirituali. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Arhiepiscopul Dunării de Jos, la Altarul de vară din incinta ansamblului monahal, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi din Protopopiatul Tecuci. La slujbă au participat oficialităţi locale, preoţi din această zonă a eparhiei, dar şi un număr mare de credincioşi din parohiile învecinate, la care s‑au adăugat numeroşi credincioşi români din străinătate, veniţi acasă în această perioadă a anului. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit credincioşilor despre viaţa Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi credinţa lor nestrămutată.

La momentul chinonicului, grupul de tineri de la Parohia Brătulești, județul Galați, şi Grupul de bătrâni „Zestrea” din localitatea gălăţeană Barcea, îmbrăcaţi în portul tradiţional românesc, au prezentat o suită de cântări religioase şi patriotice în cinstea Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Lângă biserica veche a mănăstirii, cu sprijinul unui om de cultură din localitatea Corod, au fost expuse mai multe cărţi scrise, de‑a lungul timpului, de românii migranţi şi publicate peste hortare, lucrările lor fiind foarte apreciate de străini. La final, tinerii prezenţi la hram au fost binecuvântaţi şi au primit daruri din partea mănăstirii. Pe parcursul verii, în cadrul natural al acestei mănăstiri, sunt desfăşurate activităţi la care participă foarte mulţi copii din parohiile Protopopiatului Tecuci şi nu numai.