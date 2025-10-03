Binecuvântarea anului universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, anul universitar 2025-2026 a început cu rugăciune. În dimineața zilei de 3 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhi, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. Au fost prezenți numeroși slujitori ai Bisericii, cadre didactice ale instituției de învățământ și un număr mare de studenți.

Profesorii și studenții facultății ieșene au inaugurat noul an universitar cerând ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru asumarea și mărturisirea învățăturii Bisericii. Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan au slujit Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.



Preasfințitul Părinte Ignatie a rostit un cuvânt de învățătură, îndemnându-i pe tineri să descopere adevărul și lucrarea lui Dumnezeu prin împărtășire și trăire autentică:

„Cheia deslușirii tainelor este Sfânta Euharistie, iar prin Sfânta Euharistie ajungem să trăim cu adevărat ce înseamnă teologia (...). Aceasta este lucrarea pe care o săvârșim de fiecare dată în Sfânta și dumnezeiasca Liturghie: să nu ne oprim doar la coaja a ceea ce vedem, ci să intrăm în adâncul ei, în ceea ce Domnul vrea să prefacă și să transforme în viețile noastre.

Prin urmare, Domnul să fie Cel care ne învrednicește, să nu rămânem doar la segmentul transmiterii învățăturilor de credință sau la dimensiunea teoretică a învățării tainelor credinței. Suntem chemați să le și trăim în viața noastră, să conștientizăm că dogmele Bisericii, așa cum ne spune Sfântul Vasile cel Mare, sunt cele pe care le trăim în experiența vieții noastre liturgice”.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele asist. univ. dr. Ilarion Argatu a fost hirotonit întru preot de către Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.



La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a adresat, la rându-i celor prezenți un cuvânt de binecuvântare.

„Părintele ocrotitor al Facultății noastre de Teologie, Sfântul Dumitru Stăniloae, arată că omul care se apropie de Dumnezeu și viețuiește în toată vremea bineplăcut Domnului este acela care se gândește neîncetat la Iisus Hristos, se raportează fără încetare la El, iar El constituie piatra cea din capul unghiului pentru viețuirea creștină.



De aceea, Îl rugăm pe Dumnezeu ca pentru toată suflarea care viețuiește în numele Domnului, în cadrul Facultății noastre de Teologie, să dăruiască un an bineplăcut Lui, adică o viață cu Hristos în Dumnezeu. Dumnezeu să fie viața studenților teologi, să se hrănească din cuvintele credinței celei adevărate și din bunele învățături și să gândească și să raporteze tot ceea ce fac la Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos”.

Totodată, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, pr. conf. dr. Paul-Cezar Hârlăoanu, a transmis un mesaj de recunoștință la începutul noului an universitar.

„Faptul că, în fiecare an, Facultatea noastră își începe demersul academic printr-o sfântă și dumnezeiască Liturghie ne dă tuturor celor care trudim aici conștiința că drumul nostru se află sub binecuvântarea lui Dumnezeu și sub grija sfinților. Gândul se îndreaptă în mod firesc către Dumnezeu Cel în Treime slăvit, pentru că revarsă peste noi binecuvântările și darurile Sale. Totodată, se îndreaptă către Cuvioasa Maică Parascheva, pentru că, de fiecare dată, debutul anului universitar are loc în preajma sărbătorii Sfintei Parascheva și ne intersectăm cu pelerinii care vin să se închine la sfintele moaște. De fiecare dată, atât profesorii, cât și studenții învață din râvna, credința și dragostea acestora.



În același timp, începând din acest an, pe lângă Cuvioasa Parascheva, îl rugăm să mijlocească pentru noi înaintea Părintelui Ceresc și pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, ocrotitorul facultății noastre”.



