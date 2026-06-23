Binecuvântarea capelei mortuare din Parohia Horea, Protopopiatul Câmpeni

În Duminica a treia după Pogorârea Sfântului Duh, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Horea, Protopopiatul Câmpeni. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, ierodiaconul Antonie a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nectarie” de la Ponor. Apoi, ierarhul Alba Iuliei a săvârșit slujba de binecuvântare a noii capele mortuare, edificiu construit între anii 2023‑2026.

Adresându‑se celor prezenți la Sfânta Liturghie, ierarhul a spus: „Noi știm că există un Părinte Bun Care a creat lumea și dă omului pâinea cea de toate zilele. De asemenea, știm că, fără voia lui Dumnezeu, nici un fir de păr din capul nostru nu se clatină, ci că El pe toate le rânduiește spre binele nostru. Prin gura profetului Isaia, Dumnezeu spune fiecăruia: Eu nu te voi uita pe tine. Iată, te‑am însemnat în palmele Mele. Noi trebuie să avem convingerea că Bunul Dumnezeu, Care a hrănit cu mană pe evrei în pustie timp de 40 de ani și Care a săturat 5.000 de bărbați în pustie cu cinci pâini și doi pești, cu siguranță Se va îngriji și de noi. Punându‑L pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, El ne va ocroti și ne va face să trăim într‑un miracol permanent”.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, preotul paroh Sorin Trif a fost hirotesit întru iconom‑stavrofor, iar binefăcătorii care au sprijinit lucrările de construire și înfrumusețare a noii capele mortuare din localitatea Horea, județul Alba, au primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu Diplome de aleasă cinstire.