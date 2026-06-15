Binecuvântarea unei plăci memoriale în cinstea poetului național

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua în care s‑au împlinit 137 de ani de la trecerea la cele veșnice a poetului național Mihai Eminescu, astăzi, 15 iunie 2026, Parohia Mărcuța din București a organizat un eveniment comemorativ în cinstea acestuia. Cu acest prilej, a fost binecuvântată o placă din marmură, însoțită de o fotografie a poetului român.

Evenimentul comemorativ dedicat marelui poet Mihai Eminescu a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de un sobor, sub protia părintelui Cătălin Cristian Robe, inspector auditor în cadrul Corpului de control financiar și audit intern al Patriarhiei Române. La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiat un parastas în memoria ctitorilor sfântului lăcaș, precum și a poetului național.

În continuare, în exteriorul zidului de la intrarea în incinta bisericii, a fost săvârșită slujba de binecuvântare a plăcii din marmură și a fotografiei poetului Mihai Eminescu, de către un sobor de preoți din care au făcut parte părintele Cătălin Ovidiu Robu, referent administrativ la Protoieria Sector 2 Capitală; părintele Dan Gheorghe, parohul sfântului lăcaș, precum și clericii slujitori ai bisericii bucureștene. La eveniment au participat numeroși elevi, însoțiți de cadre didactice de la Școala Gimnazială Nr. 77 din București.

Placa memorială amintește faptul că, la sanatoriul de la Mărcuța, în lunile februarie - martie 1889, a fost internat poetul național Mihai Eminescu.

Părintele Cătălin Ovidiu Robu a vorbit despre bucuria trăită cu prilejul participării la acest eveniment comemorativ: „Pentru mine, personal, este o bucurie în plus, deoarece sunt născut în Botoșani, acolo unde s‑a născut și Mihai Eminescu și unde a locuit până la vârsta de 3 ani. O perioadă de câțiva ani, atunci când mergeam de acasă spre seminar, treceam în fiecare zi pe lângă Biserica Uspenia, acolo unde Mihai Eminescu a fost botezat, și pe lângă casa în care s‑a născut. După această perioadă de trei ani, el s‑a mutat împreună cu întreaga familie la Ipotești, lângă Botoșani”.

De asemenea, părintele paroh Dan Gheorghe a explicat că poetul Mihai Eminescu frecventa locurile din apropierea Bisericii Mărcuța, monument istoric: „Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea de a instala o placă memorială dedicată lui Mihai Eminescu. Puțini oameni știu că Eminescu a trecut pe aici și tot mai puțini vorbesc despre dimensiunea spirituală a poetului, simbol național și reper al culturii românești. [...] Noi, slujitorii Bisericii Mărcuța, am considerat că este de datoria noastră morală să îl pomenim pe Mihai Eminescu nu doar în zilele de naștere, comemorare sau la trecerea la Domnul, ci ori de câte ori săvârșim un parastas împreună cu Sfânta Liturghie pentru cei adormiți, alături de ctitorii acestei biserici. Ne rugăm pentru odihna sufletului său, ctitor al culturii și spiritualității românești”.