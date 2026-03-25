Binecuvântări ale ierarhilor hunedoreni

În Duminica a patra din Postul Mare - a Sfântului Ioan Scărarul, 22 martie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Buna Vestire” din Parohia Bucureșci, Protopopiatul Brad. După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba Parastasului, fiind pomeniți Episcopul Gurie Georgiu, preoții slujitori și ctitorii lăcașului de închinare trecuți la cele veșnice.

În cuvântul de învățătură a explicat că Mântuitorul Iisus Hristos ne arată valoarea postului și a rugăciunii fără de care omul nu poate să înainteze pe calea spre Împărăția cerurilor, fiind două virtuți esențiale prin care creștinii dobândesc putere și har de biruință, chiar și asupra demonilor. Preasfinția Sa a vorbit și despre pomenirea, în această duminică a Postului Mare, a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, autorul scrierii „Scara virtuților”, lucrare prin care ne arată cum să pășim treaptă cu treaptă pentru a ajunge la comuniunea desăvârșită cu Dumnezeu.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Deva. Ierarhul i‑a îndemnat pe credincioșii prezenți să împletească postul și rugăciunea cu mărturisirea păcatelor, căutând cu sinceritate transformarea interioară pentru a părăsi păcatele și a trece de la omul trupesc, preocupat de pofte, la omul duhovnicesc, hrănit de harul divin.