Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dornești a fost resfințită

La trei zile după prăznuirea Adormirii Maicii Domnului, hramul bisericii din localitatea Dornești, județul Suceava, lăcașul de cult a primit veșmântul sfințirii.

Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și fiu al acestor meleaguri străjuite de dealurile Dragomirnei.

Ierarhul a oficiat slujba de sfințire a lăcașului afierosit lui Dumnezeu, ca o încununare a lucrărilor de înnoire desfășurate în ultimii opt ani cu sprijinul enoriașilor și al autorităților locale: montarea sistemului de încălzire prin pardoseală și placarea acesteia cu marmură de Rușchița, schimbarea învelitorii acoperișului, executarea finisajelor exterioare, amenajarea curții și refacerea gardului împrejmuitor.

În continuare, la Altarul de vară ridicat în dreptul absidei de răsărit, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Tineri teologi au oferit răspunsurile liturgice, iar la momentul Chinonicului, Corul „Boboceii Codrișorului” a interpretat pricesne închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a recitat poezii.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Episcop‑vicar după citirea pasajului evanghelic rânduit.

După otpustul Sfintei Liturghii au fost oferite distincții de vrednicie, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, preoților slujitori care s‑au ostenit în ultimele trei decenii și jumătate ca locul de închinare al dorneștenilor să fie cât mai bine chivernisit, gramata fiind citită de părintele protoiereu Ionel‑Constantin Maloș.

Astfel, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a înmânat Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” părintelui Neculai Fedoreanu, cel care a păstorit aici între anii 1991 și 2016; părintelui Tiberiu‑Aurelian Fedoreanu, actualul paroh, și părintelui Gheorghe Andronic, împreună‑slujitor.