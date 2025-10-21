Biserica din Gulioaia, Botoșani, a fost sfințită

Data: 21 Octombrie 2025

În Duminica a 20‑a după Rusalii, când Biserica face pomenirea minunii învierii fiului văduvei din Nain, credincioșii din Parohia „Duminica Tuturor Sfinților” din satul Gulioaia, comuna Dângeni, Protopopiatul Botoșani, au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit slujba de sfințire a noului lăcaș de închinare și Sfânta Liturghie, oficiată la un Altar special amenajat. Evenimentul a adunat numeroși credincioși din sat și din împrejurimi, preoți, precum și reprezentanți ai autorităților locale.

Slujba de târnosire a încununat eforturile comunității care, prin jertfelnicie și dăruire, a contribuit la înfrumusețarea și pregătirea sfântului lăcaș. Biserica, închinată „Duminicii Tuturor Sfinților”, a primit astfel binecuvântarea arhierească și a devenit spațiu sfințit pentru oficierea Sfintelor Taine.

După cântarea Axionului, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei l‑a hirotonit întru diacon pe Daniel Anechitei, urmând ca, după o perioadă de pregătire, să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Talpa, județul Botoșani.

La final, ca semn de recunoștință pentru osteneala depusă la ridicarea bisericii, ierarhul l‑a hirotesit întru iconom stavrofor pe preotul paroh Mihai Urieșu. Totodată, cei care au sprijinit construirea noului lăcaș au primit, în semn de apreciere, distincții de vrednicie.

Potrivit tradiției, după slujba de sfințire, toți credincioșii s‑au putut închina în noul Altar.