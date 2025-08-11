„Biserica este corabia care ne duce la limanul cel liniștit”

În Duminica a 9‑a după Rusalii, obștea și numeroșii pelerini ai Mănăstirii Radu Vodă din București au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al vetrei monahale. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de clerici din care au făcut parte părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, starețul așezământului monahal și exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor; părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal, director al Bibliotecii Sfântului Sinod, precum și alți preoți și diaconi, slujitori ai mănăstirii bucureștene.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii (Matei 14, 22‑34), Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre nestatornicia credinței lui Petru, care l‑a făcut să se afunde în valurile mării. Totodată, Preasfinția Sa a arătat de ce la începuturile Bisericii lăcașurile de cult erau construite sub formă de corabie, amintind că Biserica este asemănată des de Sfinții Părinți cu o corabie care îi conduce pe credincioși prin valurile vieții către limanul cel liniștit al Împărăției lui Dumnezeu. „Biserica a construit întotdeauna sub formă de corabie lăcașurile sale de cult. Chiar Constituțiile Apostolice din veacul al 4‑lea hotărăsc acest lucru. Dacă veți vedea bazilici vechi, biserici care s‑au păstrat sau ruine ale acestora, veți observa că aproape toate au formă de corabie, nu doar ca o formă care ne amintește de această corabie care a biruit valurile, ci mai ales pentru mesajul pe care îl transmite ea. Părinții Bisericii ne spun că un astfel de lăcaș ne duce la un liman liniștit. Toți cei care se află în Biserică sunt oarecum păziți de valurile potrivnice. Dar Biserica nu înseamnă doar o persoană particulară, ci este o comunitate. Biserica trebuie apărată pentru că ea constituie locul mântuirii, dar și făgăduința pe care Domnul a spus‑o prin Petru tuturor deopotrivă: «Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, iar porțile iadului nu o vor birui». S‑a spus că Biserica, în perioada postmodernă, nu mai are nici un rol, că Biserica este perimată, că Biserica este învechită, că oamenii Bisericii sunt răi. În realitate, însă, Biserica este o corabie care ne duce de la un mal al pământului către limanul cel liniștit. Chiar dacă vom întâlni valuri, chiar dacă vom întâlni încercări, chiar dacă ne‑am afunda, Mântuitorul ne va întinde mâna cum i‑a întins‑o lui Petru. Chiar dacă ne va mustra, chiar dacă ne va spune că suntem puțin credincioși, El nu ne va lăsa în largul valurilor”, a spus Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Potirul” al Mănăstirii Radu Vodă.