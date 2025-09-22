Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Cugir a fost târnosită

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din orașul Cugir, județul Alba.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul a săvârșit slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Parohia Cugir IV, Protopopiatul Sebeș. În continuare, a celebrat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, pe un podium special amenajat în vecinătatea lăcașului de cult.

Adresându‑se celor prezenți la Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a spus: „Ținta supremă a existenței omului în această lume este asemănarea cu Dumnezeu, adică desăvârșirea morală și spirituală. La aceasta se poate ajunge urmându‑L, pe calea îngustă a crucii, pe Dumnezeiescul Mântuitor. Relația intimă și iubitoare cu El nu obosește și nu plictisește niciodată. Precum ne spune Sfântul Cuvios Porfirie, «Hristos este Prietenul nostru, Fratele nostru; El este tot binele și toată frumusețea»”.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, preotul paroh Marius Cristian Neștian a fost hirotesit întru iconom‑stavrofor, pentru activitatea sa, iar binefăcătorii, ostenitorii și truditorii care au sprijinit lucrările derulate la biserica parohială au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a primit din partea părintelui paroh și a credincioșilor o icoană cu Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.

Lucrările de amenajare și înfrumusețare a Bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Parohia Cugir IV au fost începute în anul 1993, în timpul slujirii preotului Ioan Oltean. În anul 2002, interiorul Sfântului Altar a fost împodobit cu pictură realizată în tehnica fresco de către pictorul Liviu Dumbravă. Începând cu anul 2017, au fost începute lucrări de reabilitare și împodobire a edificiului eclezial. În perioada 2024‑2025, interiorul lăcașului de închinare a fost pictat în tehnica fresco de pictorul Valentin Baci, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.