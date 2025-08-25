Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Eforie Sud, la ceas aniversar

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 25 August 2025

Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din localitatea Eforie Sud, județul Constanța, a marcat duminică, 24 august, împlinirea a 90 de ani de existență. Cu acest prilej, credincioșii l‑au primit în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a resfințit biserica parohială și a oficiat Sfânta Liturghie pe un podium amenajat lângă lăcașul de cult.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța acestei biserici pentru viața spirituală și istoria locală. „Este o zi de mare însemnătate pentru această biserică, atât de frumoasă ctitorie a movileștilor Elena și Ioan Movilă, care au întemeiat și orașul Eforie. Avem astfel o legătură strânsă cu această parohie. Este o biserică ce poartă o amprentă istorică deosebit de importantă. Îi felicităm pe părintele paroh și pe toți cei care au contribuit la înfrumusețarea acestui sfânt lăcaș. Astfel de aniversări sunt prilej de recunoștință față de înaintași și de întărire a comuniunii dintre cler și credincioși. Vă îndemn să rămâneți statornici în credință și să sprijiniți în continuare lucrarea pastorală și misionară a parohiei”, a spus ierarhul.

Pe parcursul slujbei, credincioșii s‑au putut închina la fragmente din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, precum și ale Sfinților Mucenici Epictet și Astion, aflate în patrimoniul parohiei.

Sărbătoarea a adunat numeroși credincioși și pelerini, care au participat la rugăciune și au trăit bucuria de a marca împreună momentul aniversar al comunității parohiale din Eforie Sud.

 

