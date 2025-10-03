Biserica Ortodoxă Română sprijină sinistrații din Siria

Biserica Ortodoxă Română, prin Federația Filantropia, continuă să își manifeste solidaritatea față de poporul sirian greu încercat de cutremurul devastator din februarie 2023. Astfel, în data de 15 iulie 2025, a fost aprobată alocarea sumei de 100.000 de dolari pentru extinderea programului umanitar destinat sprijinirii sinistraților. Proiectul este implementat în parteneriat cu International Orthodox Christian Charities (IOCC) și Departamentul de relații ecumenice și dezvoltare al Patriarhiei Ortodoxe a Antiohiei (GOPA‑DERD), în perioada august - decembrie 2025, și se desfășoară în zonele Alep, Hama și Latakia.

Sprijinul oferit constă în: distribuirea de kituri de igienă pentru 350 de familii (aproximativ 1.750 de persoane); acoperirea chiriei pentru 150 de familii vulnerabile strămutate (aproximativ 750 de persoane); distribuirea de kituri școlare pentru 150 de copii aflați în risc de abandon școlar.

Această nouă lucrare filantropică se înscrie în continuitatea eforturilor anterioare ale Bisericii Ortodoxe Române, care a oferit deja sprijin în valoare de 260.000 de dolari, incluzând atât sprijin financiar direct, cât și transporturi de ajutoare umanitare trimise spre Beirut.

De asemenea, în perioada 1‑4 octombrie 2025, o delegație a Patriarhiei Române, condusă de părintele Ciprian Ion Ioniţă, consilier patriarhal coordonator al Sectorului social‑filantropic al Administraţiei Patriarhale, precum și președinte al Federației Filantropia, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, efectuează o vizită în Siria, având ca scop monitorizarea implementării proiectului și transmiterea sprijinului Bisericii Ortodoxe Române și al credincioșilor din țara noastră către zonele afectate.

Prin aceste acțiuni concrete, Biserica Ortodoxă Română arată că iubirea creștină nu cunoaște granițe și se concretizează în fapte de milostenie acolo unde suferința și nevoia sunt mai mari.