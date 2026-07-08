Biserica parohiei hunedorene Obârșa a fost târnosită

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a târnosit Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Obârșa, Protopopiatul Brad, iar apoi a săvârșit Sfânta Liturghie, în data de 4 iulie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat semnificația rânduielii slujbei de târnosire a lăcașului de închinare, arătând importanța acestuia pentru comunitatea parohială, apoi a vorbit despre pomenirea Sfintei Olimpiada de la Farcașa, care s‑a distins prin viața sa de o înaltă și constantă trăire duhovnicească.

Preasfinţitul Părinte Nestor l‑a hirotesit sachelar pe preotul paroh Claudiu Bogdan Mârza, iar primarul comunei Tomești, Adrian Viorel Vasiu, și credincioșii care au sprijinit lucrările efectuate la lăcașul de închinare au primit acte de cinstire.