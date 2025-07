Bucurie duhovnicească la Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău

Duminică, 13 iulie 2025, obștea Mănăstirii Ciolanu din județul Buzău a trăit momente de mare bucurie duhovnicească, prilejuite de cinstirea specială a Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, la o săptămână după proclamarea locală a canonizării sale, care a avut loc pe 6 iulie, la Mănăstirea Râmeț din județul Alba. Sfântul Dometie a viețuit la Mănăstirea Ciolanu în perioada 1952‑1956, activând ca director și profesor la școala monahală de aici, dar și la școlile mănăstirilor Rătești și Barbu.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în Altarul de vară din incinta lăcașului călugăresc, împreună cu un sobor de 16 slujitori, ieromonahi, ierodiaconi și diaconi, din care a făcut parte și protos. Veniamin Anghel, starețul Mănăstirii Ciolanu și exarh al așezămintelor monahale din județul Buzău. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Numeroși credincioși, starețe, egumene, monahi și monahii de la mănăstiri și schituri din Buzău și Vrancea au participat la slujbă, aducând cinstire Sfântului Cuvios Dometie.

În omilia referitoare la textul evanghelic al Duminicii a 5‑a după Rusalii (Matei 8, 28‑34; 9, 1), care ne înfățișează minunea vindecării celor doi demonizați din ținutul Gadarei, chiriarhul locului a subliniat lucrarea mântuitoare a Domnului Hristos, Care a venit pe pământ pentru a‑i elibera pe oameni de sub stăpânirea celui rău, a păcatului, a morții. Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat că diavolul nu se poate mântui, deoarece nu este capabil de iubire și de pocăință, pe când omul, chiar și atunci când cade, are mereu posibilitatea întoarcerii la Dumnezeu. „Diavolul este răul prin excelență și nu se mai poate pocăi. Dar omul, oricâte greșeli ar face, are șansa de a se îndrepta și de a dobândi sfințenia, prin pocăință sinceră și viață curată”, a afirmat ierarhul.

Un cuvânt evocator despre viața și nevoințele Sfântului Dometie cel Milostiv a fost rostit de ierodiaconul Anastasie Iancu, viețuitor al Mănăstirii Ciolanu și inspector eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul. Cu emoție și reverență, părintele Anastasie a conturat chipul luminos al unui sfânt al vremurilor noastre, născut în comuna buzoiană Bălănești, care și‑a închinat întreaga viață slujirii lui Dumnezeu și a aproapelui. De la anii de formare la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, unde s‑a remarcat prin curăția vieții, harisma cuvântului și dragostea față de cultură, și până la slujirea sa neobosită în obștile monahale de la Prislop, Ciolanu și Râmeț, Sfântul Cuvios Dometie a fost un păstor blând și jertfelnic, un dascăl al rugăciunii și un duhovnic luminat, devenit pildă vie de sfințenie într‑o epocă marcată de suferință și încercări.

La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru membrii familiei Sfântului Dometie, trecuți la cele veșnice.