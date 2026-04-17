Bucurie și lumină la hramul Catedralei Episcopale din Severin

Data: 17 Aprilie 2026

Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Drobeta-Turnu Severin și-a prăznuit hramul joi, 16 aprilie într-o atmosferă de aleasă sărbătoare și trăire duhovnicească, adunând laolaltă cler și credincioși din întreaga eparhie și din împrejurimi.

Încă din primele ore ale dimineții, curtea catedralei s-a umplut de credincioşii veniți cu inimile deschise, dorind să fie părtași la bucuria întâlnirii cu Hristos Cel înviat și la binecuvântarea ierarhilor. În rugăciune și liniște, aceştia l-au întâmpinat pe arhipăstorul lor, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, alături de ceilalți ierarhi invitați.

Programul a început cu o procesiune solemnă cu icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtată cu evlavie către Catedrala Episcopală.

Apoi a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de un sobor de ierarhi sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. În jurul Sfintei Mese s-au aflat 11 arhierei, alături de numeroși preoți și diaconi, veniți din diferite colțuri ale țării și de peste hotare, sporind solemnitatea acestui moment de har.

Catedrala a devenit, pentru câteva ceasuri, locul unei adânci comuniuni, în care rugăciunea, cântarea și lumina sărbătorii s-au împletit într-o trăire autentică. Răspunsurile liturgice, emoția credincioșilor și frumusețea slujbei au dat mărturie despre puterea credinței și unitatea Bisericii.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a rostit un cuvânt de învățătură despre taina și bucuria Învierii Domnului, îndemnându-i pe cei prezenți să trăiască lumina acestei sărbători în fiecare zi a vieții lor: „Săptămâna Luminată ce urmează praznicului Învierii Domnului nostru Iisus Hristos este o săptămână plină de bucurie şi de pace sufletească pentru că Însuşi Mântuitorul nostru a înviat în ea din morţi. Lumina slavei lui Dumnezeu a strălucit iarăşi în lume şi harul Duhului Sfânt s-a arătat iarăşi peste firea umană a Domnului Iisus Hristos şi în iad s-a arătat biruinţa şi s-a oferit tuturor oamenilor şi de atunci «câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat». (Galateni 3, 27). Această lumină a Învierii este cu totul specială şi deosebită faţă de toate arătările lui Dumnezeu care s-au făcut de la începutul lumii. Nici chiar protopărinţii noştri Adam şi Eva, înainte de cădere, nu au văzut această lumină, deşi vorbeau cu Dumnezeu faţă către faţă”.

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei și-a exprimat recunoștința și bucuria pentru prezența ierarhilor, a clerului și a credincioșilor, subliniind că astfel de momente întăresc comuniunea și dragostea în sânul Bisericii: „Multă emoţie mă încearcă în această zi de mare bucurie şi de înălţare sufletească, acum, când aici în Catedrala noastră episcopală ne-am rugat împreună sărbătorind pe ocrotitorul municipiului nostru, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi totodată continuând sărbătorirea Învierii Domnului Iisus Hristos, acest Praznic al Praznicelor. Dumnezeu să dăruiască ţării noastre întru toate bună-sporire, dar şi judeţului nostru Mehedinţi, amplasat aici în Oltenia occidentală, pace şi linişte”.

După Sfânta Liturghie, soborul slujitor a pornit în procesiune cu icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe de la Catedrala Episcopală la Centrul eparhial.