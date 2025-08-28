Bursa de studiu „Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop” pentru anul școlar 2025‑2026

Din inițiativa vrednicului de pomenire întâi Episcop al Devei şi Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Gurie, începând din toamna anului 2013, Episcopia Devei și Hunedoarei a acordat, prin concurs de dosare, câte 20 de burse școlare anuale, pentru elevii de gimnaziu și cei de liceu, în scopul ajutorării elevilor merituoşi, remarcați prin rezultate deosebite la învăţătură, dar cu posibilităţi materiale reduse.

Acest demers continuă și în anul școlar 2025‑2026, prin acordarea de către Episcopia Devei și Hunedoarei, a 20 de burse școlare, din care 10 burse pentru elevii de gimnaziu și alte 10 burse pentru elevii de liceu.

Anul acesta, cuantumul bursei este de 500 de lei lunar. Conform regulamentului, afişat pe site‑ul Eparhiei Devei şi Hunedoarei, beneficiarii burselor sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu și liceu), cetăţeni români, școlarizați la cursurile de zi, cu domiciliul în cuprinsul județului Hunedoara.

Printre condiţiile prezente în regulament, beneficiarul trebuie să fi promovat toate examenele anului şcolar precedent; media de absolvire a anului şcolar precedent să fie de minimum 9,00, iar pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a V‑a este obligatorie obținerea în anul școlar precedent, la toate disciplinele, a calificativului „Foarte bine”. Pentru candidații înmatriculați în clasa a IX‑a, media de înscriere la liceu trebuie să fie de minimum 9,00.

Bursele se atribuie prin concurs de dosare, organizat de către Episcopia Devei și Hunedoarei. Dosarele se vor depune prin poştă la sediul Episcopiei Devei și Hunedoarei, str. Andrei Șaguna nr. 1, Deva, sau direct la sediul protopopiatului pe raza căruia are domiciliul solicitantul, iar protopopiatele vor trimite dosarele la Centrul eparhial până vineri, 12 septembrie, în format tipărit. Bursa se acordă pe o perioadă de nouă luni (8 septembrie 2025 - 19 iunie 2026), conform Episcopiei Devei şi Hunedoarei.